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"Шахтер" разгромил "Базель" и пробился в полуфинал Лиги Европы

Среда, 12 августа 2020, 00:09
Шахтер разгромил Базель и пробился в полуфинал Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" пробился в полуфинал Лиги Европы. В матче 1/4 финала горняки со счетом 4:1 разгромили швейцарский "Базель".

Поединок прошел во вторник 11 августа во немецком Гельзенкирхене.

Донецкая команда уже на второй минуте поединка повела в счете. После подачи углового Жуниор Мораес опередил защитников и ударом головой пробивает ворота швейцарцев – 1:0. На 22-й минуте после паса от Марлоса Тайсон бил метров с 14-ти, и после рикошета от защитника "Базеля" мяч во второй раз залетает в ворота Джордже Николича – 2:0.

За несколько минут Мораес мог оформить дубль, но его удар на этот раз отразил Николич. На 38-й минуте еще один момент у горняков. После удара Марлоса голкипер "Базеля" снова спасает свою команду. После удара Маркоса Антонио мяч попадает в перекладину ворот "Базеля". Швейцарская команда имела в первые 45-ть минут пару полумоментов у ворот "Шахтера".

Во втором тайме "Шахтер" сыграл в более прагматичный футбол и больше на удержание счета. При счете 2:0 Кабрал не сумел перебросить Андрея Пятова, который опрометчиво вышел из ворот. В одном из моментов рефери не назначил пенальти в ворота "Шахтера", посмотрев ВАС. На семидесятом минуте судья снова смотрит ВАС, но назначает 11-метровый за фол на Тайсону, и уже в ворота швейцарцев. С пенальти Алан Патрик делает счет 3:0.

На 88-й минуте Додо сделал счет разгромным – 4:0. Стоит добавить, что судьи снова смотрели ВАС, но не увидели офсайд у бразильца. В добавленное арбитром время "Базель" один гол отыграл, забив в пустые ворота после нескольких ошибок защитников "Шахтера".

В понедельник 17 августа во полуфинале Лиги Европы "Шахтер" сыграет с итальянским "Интером". В другом полуфинале встретятся "Севилья" и "Манчестер Юнайтед".

Украинская правда
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