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У Гродно силовики протаранили автомобіль із родиною – білоруські ЗМІ

Середа, 12 серпня 2020, 08:49

У Гродно броньований джип цієї ночі збив машину, а в Мінську на Кам'яній гірці силовики протаранили автомобіль.

Джерело: "Наша Ніва" й Nexta Live у Telegram

Деталі: Один із водіїв розповів, що у Гродно джип збив машину, постраждала дівчинка 5 років. Її з мамою він доставив у "швидку", а батька затримали. Лікарі сказали: дівчинці потрібна операція.

Самого зіткнення чоловік не бачив. Їхав із вулиці Суворова, побачив мигалки і поїхав у той бік. Вулиця була перекрита, у розбитого авто була жінка в крові з дитиною на руках, дівчинка кричала.

За слова очевидця, "вони (постраждалі) говорили, що (їм) не сигналили, просто їхали", а "силовики сказали їм, що вони самі винні".

А в Мінську силовики протаранили автомобіль на Кам'яній гірці, а "потім почали щось робити у багажнику".

Крім того, пишуть, що у Мінську правоохоронці зупиняли автомобілі, витягали з них водіїв і били ногами у спальному мікрорайоні Уруччя.

Більше того, в Мінську силовики били по машинах, що стояли.

Передісторія:

  • 9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента. ЦВК оголосивши, що переміг Олександр Лукашенко, набравши 80,08% голосів проти 10,09% у його головної опонентки Світлани Тихановської.
  • Білоруська опозиція не визнала перемогу Лукашенка, Тихановська оскаржила результат виборів, однак потім виїхала з Білорусі до Литви – і більше не бере участі в акціях.
  • Люди в багатьох містах країни виходять на протести і після цього. Їх жорстоко затримують і б'ють.
  • З 9 серпня в Білорусі – проблеми зі зв'язком та інтернетом, частина інтернет-видань заблокована, вони мовлять через Telegram.

Теми: Білорусь
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