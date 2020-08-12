У Гродно силовики протаранили автомобіль із родиною – білоруські ЗМІ
У Гродно броньований джип цієї ночі збив машину, а в Мінську на Кам'яній гірці силовики протаранили автомобіль.
Джерело: "Наша Ніва" й Nexta Live у Telegram
Деталі: Один із водіїв розповів, що у Гродно джип збив машину, постраждала дівчинка 5 років. Її з мамою він доставив у "швидку", а батька затримали. Лікарі сказали: дівчинці потрібна операція.
Самого зіткнення чоловік не бачив. Їхав із вулиці Суворова, побачив мигалки і поїхав у той бік. Вулиця була перекрита, у розбитого авто була жінка в крові з дитиною на руках, дівчинка кричала.
За слова очевидця, "вони (постраждалі) говорили, що (їм) не сигналили, просто їхали", а "силовики сказали їм, що вони самі винні".
А в Мінську силовики протаранили автомобіль на Кам'яній гірці, а "потім почали щось робити у багажнику".
Крім того, пишуть, що у Мінську правоохоронці зупиняли автомобілі, витягали з них водіїв і били ногами у спальному мікрорайоні Уруччя.
Більше того, в Мінську силовики били по машинах, що стояли.
Передісторія:
- 9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента. ЦВК оголосивши, що переміг Олександр Лукашенко, набравши 80,08% голосів проти 10,09% у його головної опонентки Світлани Тихановської.
- Білоруська опозиція не визнала перемогу Лукашенка, Тихановська оскаржила результат виборів, однак потім виїхала з Білорусі до Литви – і більше не бере участі в акціях.
- Люди в багатьох містах країни виходять на протести і після цього. Їх жорстоко затримують і б'ють.
- З 9 серпня в Білорусі – проблеми зі зв'язком та інтернетом, частина інтернет-видань заблокована, вони мовлять через Telegram.