У Гродно силовики протаранили автомобіль із родиною – білоруські ЗМІ

У Гродно броньований джип цієї ночі збив машину, а в Мінську на Кам'яній гірці силовики протаранили автомобіль.

Джерело: "Наша Ніва" й Nexta Live у Telegram

Деталі: Один із водіїв розповів, що у Гродно джип збив машину, постраждала дівчинка 5 років. Її з мамою він доставив у "швидку", а батька затримали. Лікарі сказали: дівчинці потрібна операція.

Самого зіткнення чоловік не бачив. Їхав із вулиці Суворова, побачив мигалки і поїхав у той бік. Вулиця була перекрита, у розбитого авто була жінка в крові з дитиною на руках, дівчинка кричала.

За слова очевидця, "вони (постраждалі) говорили, що (їм) не сигналили, просто їхали", а "силовики сказали їм, що вони самі винні".

А в Мінську силовики протаранили автомобіль на Кам'яній гірці, а "потім почали щось робити у багажнику".

Крім того, пишуть, що у Мінську правоохоронці зупиняли автомобілі, витягали з них водіїв і били ногами у спальному мікрорайоні Уруччя.

Більше того, в Мінську силовики били по машинах, що стояли.

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