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В Гродно силовики протаранили автомобиль с семьей – белорусские СМИ

Среда, 12 августа 2020, 08:49

В Гродно бронированный джип этой ночью сбил машину, а в Минске на Каменной горке силовики протаранили автомобиль.

Источник: "Наша Ніва" и Nexta Live в Telegram

Детали:  Один из водителей рассказал, что в Гродно джип сбил машину, пострадала девочка 5 лет. Ее с мамой он доставил в "скорую", а отца задержали. Врачи сказали: девочке нужна операция.  

Самого столкновения мужчина не видел. Ехал с улицы Суворова, увидел мигалки и поехал в ту сторону. Улица оказалось перекрыта, у разбитого авто была женщина в крови с ребёнком на руках, девочка кричала.

По слова очевидца, "они (пострадавшие) говорили, что (им) не сигналили, просто ехали", а "силовики сказали им, что они сами виноваты".

А в Минске силовики протаранили автомобиль на Каменной горке, а "после начали что-то делать в багажнике".

Кроме того, пишут, что в Минске правоохранители останавливали автомобили, вытаскивали из них водителей и избивали ногами в спальном микрорайоне Уручье.

Более того, силовики били по стоящим машинам в Минске.

Предыстория:

  • 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК огласив, что победил Александр Лукашенко, набрал 80,08% голосов против 10,09% у его главной оппонентки Светланы Тихановской.
  • Белорусская оппозиция не признала победу Лукашенко, Тихановская обжаловала результат выборов, однако потом выехала из Беларуси в Литву – и больше не участвует в акциях.
  • Люди во многих городах страны выходят на протесты и после этого. Их жестоко задерживают и избивают.
  • С 9 августа в Беларуси – проблемы со связью и интернетом, часть интернет-изданий заблокированы и вещают через Telegram.

Темы: Беларусь


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