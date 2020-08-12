В Гродно силовики протаранили автомобиль с семьей – белорусские СМИ

В Гродно бронированный джип этой ночью сбил машину, а в Минске на Каменной горке силовики протаранили автомобиль.

Источник: "Наша Ніва" и Nexta Live в Telegram

Детали: Один из водителей рассказал, что в Гродно джип сбил машину, пострадала девочка 5 лет. Ее с мамой он доставил в "скорую", а отца задержали. Врачи сказали: девочке нужна операция.

Самого столкновения мужчина не видел. Ехал с улицы Суворова, увидел мигалки и поехал в ту сторону. Улица оказалось перекрыта, у разбитого авто была женщина в крови с ребёнком на руках, девочка кричала.

По слова очевидца, "они (пострадавшие) говорили, что (им) не сигналили, просто ехали", а "силовики сказали им, что они сами виноваты".

А в Минске силовики протаранили автомобиль на Каменной горке, а "после начали что-то делать в багажнике".

Кроме того, пишут, что в Минске правоохранители останавливали автомобили, вытаскивали из них водителей и избивали ногами в спальном микрорайоне Уручье.

Более того, силовики били по стоящим машинам в Минске.

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