1 433 нових хворих на COVID в Україні: Київ – знову антилідер  

За добу 11 серпня в Україні підтвердили коронавірусну хворобу 1 433 людям, 19 хворих із коронавірусом померли, 752 людини одужали.

Джерело: дані РНБО і МОЗ

Деталі: У Києві зафіксовано найбільше нових випадків – 182, але втрат від коронавірусної хвороби минулої доби у столиці не було.

У Львівській області – 166 нових випадків, також зафіксовано 1 летальний.

У Харківські області – 139 нових випадки, 4 летальних.

В Івано-Франківській області – 128 нових хворих, 2 людини померли від COVID-19.

У Чернівецькій області – 113 нових хворих, 2 хворих померли.

У Рівненській області – 96 нових випадків, 1 летальний.

В Одеській області – 94 нових випадки, без летальних.

На Закарпатті – 71 новий хворий, але 3 хворих померли.

У Київській області – 68 нових випадків, 1 летальний.

У Житомирській області – ще 2 летальних випадки, нових хворих – 37.

Загалом за час пандемії в Україні виявили 84 548 випадків захворювання на COVID-19, із них 1 970 хворих померли, а 45 686 – одужали.

Зараз від коронавірусу лікуються 36 892 жителів України.