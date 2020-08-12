1 433 нових хворих на COVID в Україні: Київ – знову антилідер
За добу 11 серпня в Україні підтвердили коронавірусну хворобу 1 433 людям, 19 хворих із коронавірусом померли, 752 людини одужали.
Джерело: дані РНБО і МОЗ
Деталі: У Києві зафіксовано найбільше нових випадків – 182, але втрат від коронавірусної хвороби минулої доби у столиці не було.
У Львівській області – 166 нових випадків, також зафіксовано 1 летальний.
У Харківські області – 139 нових випадки, 4 летальних.
В Івано-Франківській області – 128 нових хворих, 2 людини померли від COVID-19.
У Чернівецькій області – 113 нових хворих, 2 хворих померли.
У Рівненській області – 96 нових випадків, 1 летальний.
В Одеській області – 94 нових випадки, без летальних.
На Закарпатті – 71 новий хворий, але 3 хворих померли.
У Київській області – 68 нових випадків, 1 летальний.
У Житомирській області – ще 2 летальних випадки, нових хворих – 37.
Загалом за час пандемії в Україні виявили 84 548 випадків захворювання на COVID-19, із них 1 970 хворих померли, а 45 686 – одужали.
Зараз від коронавірусу лікуються 36 892 жителів України.