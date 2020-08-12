Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

1 433 нових хворих на COVID в Україні: Київ – знову антилідер  

Середа, 12 серпня 2020, 08:56
1 433 нових хворих на COVID в Україні: Київ – знову антилідер  

За добу 11 серпня в Україні підтвердили коронавірусну хворобу 1 433 людям, 19 хворих із коронавірусом померли, 752 людини одужали.

Джерело: дані РНБО і МОЗ

Деталі: У Києві зафіксовано найбільше нових випадків – 182, але втрат від коронавірусної хвороби минулої доби у столиці не було.

У Львівській області – 166 нових випадків, також зафіксовано 1 летальний.

У Харківські області – 139 нових випадки, 4 летальних.

В Івано-Франківській області – 128 нових хворих, 2 людини померли від COVID-19.

У Чернівецькій області – 113 нових хворих, 2 хворих померли.

У Рівненській області – 96 нових випадків, 1 летальний.

В Одеській області – 94 нових випадки, без летальних.

На Закарпатті – 71 новий хворий, але 3 хворих померли.

У Київській області – 68 нових випадків, 1 летальний.

У Житомирській області – ще 2 летальних випадки, нових хворих – 37.

 

Загалом за час пандемії в Україні виявили 84 548 випадків захворювання на COVID-19, із них 1 970 хворих померли, а 45 686 – одужали.

Зараз від коронавірусу лікуються 36 892 жителів України.

Українська правда, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: