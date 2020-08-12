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1433 новых больных COVID в Украине: Киев – снова антилидер

Среда, 12 августа 2020, 08:56
1433 новых больных COVID в Украине: Киев – снова антилидер

За сутки 11 августа в Украине подтвердили коронавирусную болезнь 1433 людям, 19 больных с коронавирусом умерли, 752 человека выздоровели.

Источник: данные СНБО и Минздрава

Детали: В Киеве зафиксировано больше всего новых случаев – 182, но потерь от коронавирусной болезни за прошедшие сутки в столице не было.

Во Львовской области – 166 новых случаев, также зафиксирован 1 летальный.

В Харьковские области – 139 новых случая, 4 летальных.

В Ивано-Франковской области – 128 новых больных, 2 человека умерли от COVID-19.

В Черновицкой области – 113 новых больных, 2 больных умерли.

В Ровенской области – 96 новых случаев, 1 летальный.

В Одесской области – 94 новых случая, без летальных.

На Закарпатье – 71 новый больной, но 3 больных умерли.

В Киевской области – 68 новых случаев, 1 летальный.

В Житомирской области – еще 2 летальных случая, новых больных – 37.

 

Всего за время пандемии в Украине обнаружили 84 548 случаев заболевания COVID-19, из них 1970 больных умерли, а 45 686 – выздоровели.

Сейчас от коронавируса лечатся 36 892 жителей Украины.

Украинская правда, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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