1433 новых больных COVID в Украине: Киев – снова антилидер
За сутки 11 августа в Украине подтвердили коронавирусную болезнь 1433 людям, 19 больных с коронавирусом умерли, 752 человека выздоровели.
Источник: данные СНБО и Минздрава
Детали: В Киеве зафиксировано больше всего новых случаев – 182, но потерь от коронавирусной болезни за прошедшие сутки в столице не было.
Во Львовской области – 166 новых случаев, также зафиксирован 1 летальный.
В Харьковские области – 139 новых случая, 4 летальных.
В Ивано-Франковской области – 128 новых больных, 2 человека умерли от COVID-19.
В Черновицкой области – 113 новых больных, 2 больных умерли.
В Ровенской области – 96 новых случаев, 1 летальный.
В Одесской области – 94 новых случая, без летальных.
На Закарпатье – 71 новый больной, но 3 больных умерли.
В Киевской области – 68 новых случаев, 1 летальный.
В Житомирской области – еще 2 летальных случая, новых больных – 37.
Всего за время пандемии в Украине обнаружили 84 548 случаев заболевания COVID-19, из них 1970 больных умерли, а 45 686 – выздоровели.
Сейчас от коронавируса лечатся 36 892 жителей Украины.