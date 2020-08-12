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ДержЗМІ Білорусі повідомили про затримання "координаторів" і "спонсора" протестів

Середа, 12 серпня 2020, 09:12
ДержЗМІ Білорусі повідомили про затримання координаторів і спонсора протестів
Фото belta.by

У Мінську нібито затримали "координаторів" масових протестів у зв’язку з результатами президентських виборів, один з них керував діями соратників з готелю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне агентство Білорусі БелТА.

Один із затриманих, мінчанин, знімав номер на 17-му поверсі готелю "Білорусь". Звідти він начебто і координував акції.

Агентство зазначає, що чоловік керував діями трьох підлеглих, вони в свою чергу керували сотнями.

Також БелТА повідомило, що у Мінську в районі торгового центру "Дана Молл" був затриманий чоловік, якій роздавав гроші тим, хто бере участь у протестах.

"При затриманні чоловік чинив активний опір співробітникам органів внутрішніх справ, одному зламав ніс. У рюкзаку чоловіка було виявлено понад $10 тис., які призначалися в якості плати учасникам масових заворушень, - зазначили в МВС Білорусі.

Президент Білорусі Одександр Лукашенко раніше заявив, що протестами в Білорусі керували з кількох європейських країн, в тому числі з Польщі.

Теми: Білорусьвиборимітинги
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