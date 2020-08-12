Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГосСМИ Беларуси сообщили о задержании "координаторов" и "спонсора" протестов

Среда, 12 августа 2020, 09:12
ГосСМИ Беларуси сообщили о задержании координаторов и спонсора протестов
Фото belta.by

В Минске якобы задержали координаторов массовых протестов в связи с результатами президентских выборов, один из них руководил действиями соратников из отеля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство Беларуси БелТА.

Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда он вроде бы и координировал акции.

Агентство отмечает, что мужчина руководил действиями трех подчиненных, они в свою очередь руководили сотнями.

Также БелТА сообщило, что в Минске в районе торгового центра "Дана Молл" был задержан мужчина, которой раздавал деньги тем, кто участвует в протестах.

"При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более $10 тыс., которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков, - отметили в МВД Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что протестами в Беларуси руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьвиборымитинги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Президент уверен, что "вагнеровцы" не нападут из Беларуси
Зеленский провел совещание в Замке Любарта: обсуждали северную границу
Российских и белорусских спортсменов допустили к Азиатским играм-2023
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: