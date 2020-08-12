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ГосСМИ Беларуси сообщили о задержании "координаторов" и "спонсора" протестов

Среда, 12 августа 2020, 09:12
Фото belta.by

В Минске якобы задержали координаторов массовых протестов в связи с результатами президентских выборов, один из них руководил действиями соратников из отеля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство Беларуси БелТА.

Один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда он вроде бы и координировал акции.

Агентство отмечает, что мужчина руководил действиями трех подчиненных, они в свою очередь руководили сотнями.

Также БелТА сообщило, что в Минске в районе торгового центра "Дана Молл" был задержан мужчина, которой раздавал деньги тем, кто участвует в протестах.

"При задержании мужчина оказал активное сопротивление сотрудникам органов внутренних дел, одному сломал нос. В рюкзаке мужчины было обнаружено более $10 тыс., которые предназначались в качестве платы участникам массовых беспорядков, - отметили в МВД Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявил, что протестами в Беларуси руководили из нескольких европейских стран, в том числе из Польши.

Темы: Беларусьвиборымитинги


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