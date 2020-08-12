Росія порадила США "припинити порушувати права індіанців і залишити їхню територію"

Постійне представництво Росії при ООН у відповідь на заклик посольства США в Україні припинити порушення прав корінного народу в окупованому Криму, закликало Сполучені Штати "припинити порушувати права індіанців".

Джерело: представництво Росії при ООН, Twitter посла України в США Володимира Єльченка

Дослівно представництво РФ при ООН: "У відповідь на заклик посольства США в Україні в зв’язку з Міжнародним днем корінних народів світу закликаємо США припинити жорстокі порушення прав людини індіанців і залишити їхню територію".

В ответ на призыв посольства #США на #Украине в связи с Международным днём коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав человека #индейцев и покинуть их территорию ⤵️ https://t.co/0X4ep1xXFC — Russian Mission in Geneva (@mission_russian) August 11, 2020

Деталі: Таким чином Росія відреагувала на повідомлення посольства США про ситуацію з правами людини в окупованому Криму до дня корінних народів, який відзначався в минулі вихідні.

На повідомлення російського представництва уже відреагував посол України в США: "Правильною дорогою йдете, товариші. Свого часу Хрущов відповів на критику США ще простіше - а у вас негрів вішають! Back in the USSR?"