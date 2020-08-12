Россия посоветовала США "прекратить нарушать права индейцев и оставить их территорию"

Постоянное представительство России при ООН в ответ на призыв посольства США в Украине прекратить нарушение прав коренного народа в оккупированном Крыму, призвал Соединенные Штаты "прекратить нарушать права индейцев".

Источник: представительство России при ООН, Twitter посла Украины в США Владимира Ельченко

Дословно представительство РФ при ООН: "В ответ на призыв посольства США в Украине в связи с Международным днем ​​коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав человека индейцев и оставить их территорию".

В ответ на призыв посольства #США на #Украине в связи с Международным днём коренных народов мира призываем США прекратить жестокие нарушения прав человека #индейцев и покинуть их территорию ⤵️ https://t.co/0X4ep1xXFC — Russian Mission in Geneva (@mission_russian) August 11, 2020

Детали: Таким образом Россия отреагировала на сообщение посольства США о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму ко дню коренных народов, который отмечался в минувшие выходные.

На сообщение российского представительства уже отреагировал посол Украины в США: "Правильной дорогой идете, товарищи. В свое время Хрущев ответил на критику США еще проще - а у вас негров вешают! Back in the USSR?"