На протестах у Білорусі затримали трьох громадян Польщі

Серед затриманих під час протестів у Білорусі – щонайменше троє громадян Польщі, дипломати намагаються звільнити їх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Спершу з’явилася інформація про затримання двох польських студентів – про це повідомив депутат Міхал Щерба від "Громадянської платформи". Днями він був у Мінську, де на запрошення білоруської опозиції спостерігав за виборчим процесом, у вівторок повернувся до Польщі. За його словами, до нього звернулися родини хлопців після того, як вони перестали виходити на зв’язок.

Згодом у МЗС Польщі повідомили кореспондентові, що йдеться вже про трьох осіб.

❗️RMF FM: Ambasador Polski na Białorusi przed chwilą był w białoruskim MSZ, domagając się zwolnienia zatrzymanych Polaków - mówi mi @paweljabIonski . Według najnowszych doniesień 3 osoby z Polski zostały zatrzymane przez białoruskie służby w związku z protestami. @RMF24pl — Patryk Michalski (@patrykmichalski) August 12, 2020

"Наш посол щойно був у міністерстві закордонних справ Білорусі, втрутився з проханням звільнити затриманих… Ми не залишимо їх без допомоги", - розповів Павел Яблонський, заступник міністра закордонних справ Польщі.

У Білорусі третю ніч поспіль тривали протести через незгоду з попередніми результатами виборів, попри від'їзд з країни головної суперниці Лукашенка. Люди вийшли на вулиці у Мінську та низці інших міст.

Влада заявляє про затримання тисяч протестувальників. За усі дні сотні людей отримали поранення, одна людина загинула.