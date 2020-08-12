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На протестах у Білорусі затримали трьох громадян Польщі

Середа, 12 серпня 2020, 10:54

Серед затриманих під час протестів у Білорусі – щонайменше троє громадян Польщі, дипломати намагаються звільнити їх.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Спершу з’явилася інформація про затримання двох польських студентів – про це повідомив депутат Міхал Щерба від "Громадянської платформи". Днями він був у Мінську, де на запрошення білоруської опозиції спостерігав за виборчим процесом, у вівторок повернувся до Польщі.  За його словами, до нього звернулися родини хлопців після того, як вони перестали виходити на зв’язок.

Згодом у МЗС Польщі повідомили кореспондентові, що йдеться вже про трьох осіб. 

"Наш посол щойно був у міністерстві закордонних справ Білорусі, втрутився з проханням звільнити затриманих… Ми не залишимо їх без допомоги", - розповів Павел Яблонський, заступник міністра закордонних справ Польщі. 

У Білорусі третю ніч поспіль тривали протести через незгоду з попередніми результатами виборів, попри від'їзд з країни головної суперниці Лукашенка. Люди вийшли на вулиці у Мінську та низці інших міст. 

Влада заявляє про затримання тисяч протестувальників. За усі дні сотні людей отримали поранення, одна людина загинула.

"Українська правда" у Threads

Теми: БілорусьмітингиПольщаарешт
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