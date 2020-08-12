На протестах в Беларуси задержали трех граждан Польши

Среди задержанных во время протестов в Беларуси – минимум трое граждан Польши, дипломаты пытаются освободить их.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Сначала появилась информация о задержании двух польских студентов – об этом сообщил депутат Михал Щерба от "Гражданской платформы". На днях он был в Минске, где по приглашению белорусской оппозиции наблюдал за избирательным процессом, во вторник вернулся в Польшу. По его словам, к нему обратились семьи после того, как молодые люди перестали выходить на связь.

Впоследствии в МИД Польши сообщили корреспонденту, что речь идет уже о трех людях.

❗️RMF FM: Ambasador Polski na Białorusi przed chwilą był w białoruskim MSZ, domagając się zwolnienia zatrzymanych Polaków - mówi mi @paweljabIonski . Według najnowszych doniesień 3 osoby z Polski zostały zatrzymane przez białoruskie służby w związku z protestami. @RMF24pl — Patryk Michalski (@patrykmichalski) August 12, 2020

"Наш посол только что был в Министерстве иностранных дел Беларуси, вмешался с просьбой освободить задержанных... Мы не оставим их без помощи", - рассказал Павел Яблонский, заместитель министра иностранных дел Польши.

В Беларуси третью ночь подряд продолжались протесты из-за несогласия с предварительными результатами выборов, несмотря на отъезд из страны главной соперницы Лукашенко. Люди вышли на улицы в Минске и ряде других городов.

Власти заявляют о задержании тысяч протестующих. За все дни сотни людей получили ранения, один человек погиб.