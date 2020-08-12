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У Німеччині найвище з початку травня число нових випадків коронавірусу

Середа, 12 серпня 2020, 11:16

У Німеччині за останню добу зареєстрували 1226 випадків коронавірусу – це найбільше з початку травня.

Такими є дані федерального Інституту Роберта Коха, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан висловив стурбованість зростанням числа коронавірусних інфекцій в країні і закликав співвітчизників дотримуватися правил соціальної дистанції та гігієни.

За його словами, майже у всіх регіонах відбулися невеликі і великі спалахи захворювання.

При цьому нові зараження були викликані мандрівниками, які повертаються з-за кордону, але також і людьми, які веселилися або збиралися разом на сімейні зібрання.

"Очевидно, що це - якщо ми всі зараз не будемо обережні - може призвести до відновлення пандемії" - сказав він.

Шпан повторив заклики носити маски, тримати дистанцію і не перегинати палицю з масовими зібраннями.

Німеччину хвалять за те, що вона довгий час тримала пандемію під контролем, але ослаблення обмежень і повернення мандрівників в останні тижні призвели до сплеску інфекцій.

У Німеччині зареєстровано 218 519 підтверджених випадків захворювання і 9 207 смертей.

Теми: Німеччинакарантин


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