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В Германии наибольшее с начала мая число новых случаев коронавируса

Среда, 12 августа 2020, 11:16

В Германии за последние сутки зарегистрировали 1226 случаев коронавируса – это больше всего с начала мая.

Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выразил обеспокоенность ростом числа случаев коронавирусной инфекции в стране и призвал соотечественников соблюдать правила социальной дистанции и гигиены.

По его словам, почти во всех регионах произошли небольшие и крупные вспышки заболевания.

При этом новые заражения были вызваны не только путешественниками, которые возвращаются из-за границы, но также и людьми, которые собирались вместе на семейные собрания.

"Очевидно, что это - если мы все сейчас не будем осторожны - может привести к возобновлению пандемии", - сказал он.

Шпан повторил призывы носить маски, держать дистанцию ​​и не перегибать палку с массовыми собраниями.

Германию хвалят за то, что она долгое время держала пандемию под контролем, но ослабление ограничений и возвращения путешественников в последние недели привели к всплеску инфекций.

В Германии зарегистрировано 218 519 подтвержденных случаев заболевания и 9207 смертей.

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Темы: Германиякарантин
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