В Германии наибольшее с начала мая число новых случаев коронавируса
В Германии за последние сутки зарегистрировали 1226 случаев коронавируса – это больше всего с начала мая.
Таковы данные федерального Института Роберта Коха, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан выразил обеспокоенность ростом числа случаев коронавирусной инфекции в стране и призвал соотечественников соблюдать правила социальной дистанции и гигиены.
По его словам, почти во всех регионах произошли небольшие и крупные вспышки заболевания.
При этом новые заражения были вызваны не только путешественниками, которые возвращаются из-за границы, но также и людьми, которые собирались вместе на семейные собрания.
"Очевидно, что это - если мы все сейчас не будем осторожны - может привести к возобновлению пандемии", - сказал он.
Шпан повторил призывы носить маски, держать дистанцию и не перегибать палку с массовыми собраниями.
Германию хвалят за то, что она долгое время держала пандемию под контролем, но ослабление ограничений и возвращения путешественников в последние недели привели к всплеску инфекций.
В Германии зарегистрировано 218 519 подтвержденных случаев заболевания и 9207 смертей.