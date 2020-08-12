В армії 34 хворих на COVID-19 за добу
Середа, 12 серпня 2020, 11:19
За минулу добу у Збройних силах України зафіксували 34 нових хворих на коронавірус.
Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook
Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".
Деталі: 10 хворих перебувають у закладах охорони здоров’я, інші 24 військових лікуються вдома під наглядом медиків.
Станом на 12 серпня у ЗСУ на коронавірус хворіє 322 особи. 6 людей померли, 712 – подолали хворобу.
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 743 особи.
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Українська правда