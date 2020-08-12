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В армії 34 хворих на COVID-19 за добу

Середа, 12 серпня 2020, 11:19
Фото з Facebook Командування Медичних сил ЗCУ

За минулу добу у Збройних силах України зафіксували 34 нових хворих на коронавірус.

Джерело: Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook

Дослівно: "За минулу добу зареєстровано 34 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19".

Деталі: 10 хворих перебувають у закладах охорони здоров’я, інші 24 військових лікуються вдома під наглядом медиків.

Станом на 12 серпня у ЗСУ на коронавірус хворіє 322 особи. 6 людей померли, 712 – подолали хворобу.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 743 особи.  

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Теми: коронавірусарміяЗбройні сили


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