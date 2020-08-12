В армии 34 больных COVID-19 за сутки
За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 34 новых больных коронавирусом.
Источник: Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook
Дословно: "За прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19".
Детали: 10 больных находятся в учреждениях здравоохранения, остальные 24 военных лечатся дома под наблюдением медиков.
По состоянию на 12 августа в ВСУ коронавирусом болеет 322 человека. 6 человек погибли, 712 – преодолели болезнь.
На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 743 человека.
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