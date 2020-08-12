У Білорусі заборонили продавати піротехніку

У Білорусі ввели заборону на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами.

Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА з посиланням на Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі

Дослівно міністерство: "Просимо суб'єктів торгівлі вжити термінових заходів щодо неухильного дотримання норм постанови і недопущення оптової та роздрібної торгівлі піротехнічними виробами на території Білорусі".

Деталі: Відзначається, що заборону ввели постановою ради міністрів 11 серпня 2020 року. Йдеться про постанову №475 "Про обіг піротехнічних виробів".

Документ набув чинності з 12 серпня.

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