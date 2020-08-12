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У Білорусі заборонили продавати піротехніку

Середа, 12 серпня 2020, 11:27
У Білорусі заборонили продавати піротехніку

У Білорусі ввели заборону на оптову та роздрібну торгівлю піротехнічними виробами.

Джерело: білоруське державне видання БЕЛТА з посиланням на Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі

Дослівно міністерство: "Просимо суб'єктів торгівлі вжити термінових заходів щодо неухильного дотримання норм постанови і недопущення оптової та роздрібної торгівлі піротехнічними виробами на території Білорусі".

Деталі: Відзначається, що заборону ввели постановою ради міністрів 11 серпня 2020 року. Йдеться про постанову №475 "Про обіг піротехнічних виробів".

Документ набув чинності з 12 серпня.

Передісторія:

  • 9 серпня 2020 року в Білорусі пройшли вибори президента. ЦВК оголосивши, що переміг Олександр Лукашенко, набравши 80,08% голосів проти 10,09% у його головної опонентки Світлани Тихановської.
  • Білоруська опозиція не визнала перемогу Лукашенка, Тихановська оскаржила результат виборів, однак потім виїхала з Білорусі до Литви – і не бере участі в акціях.
  • Люди в багатьох містах країни виходять на протести і після цього. Їх жорстоко затримують і б'ють.
  • З 9 серпня в Білорусі – проблеми зі зв'язком та інтернетом, частина інтернет-видань заблокована, вони мовлять через Telegram.

Теми: БілорусьмітингиЛукашенкоТихановськавибори
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