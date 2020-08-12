В Беларуси запретили продавать пиротехнику

В Беларуси ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.

Источник: белорусское государственное издание БЕЛТА со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли

Дословно министерство: "Просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси".

Детали: Отмечается, что запрет ввели постановлением совета министров 11 августа 2020 года. Речь идет о постановлении №475 "Об обороте пиротехнических изделий".

Документ вступил в силу с 12 августа.

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