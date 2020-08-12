В Беларуси запретили продавать пиротехнику
Среда, 12 августа 2020, 11:27
В Беларуси ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.
Источник: белорусское государственное издание БЕЛТА со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Дословно министерство: "Просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси".
Детали: Отмечается, что запрет ввели постановлением совета министров 11 августа 2020 года. Речь идет о постановлении №475 "Об обороте пиротехнических изделий".
Документ вступил в силу с 12 августа.
Предыстория:
- 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК огласив, что победил Александр Лукашенко, набрал 80,08% голосов против 10,09% у его главной оппонентки Светланы Тихановской.
- Белорусская оппозиция не признала победу Лукашенко, Тихановская обжаловала результат выборов, однако потом выехала из Беларуси в Литву – и не участвует в акциях.
- Люди во многих городах страны выходят на протесты и после этого. Их жестоко задерживают и избивают.
- С 9 августа в Беларуси – проблемы со связью и интернетом, часть интернет-изданий заблокированы и вещают через Telegram.