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В Беларуси запретили продавать пиротехнику

Среда, 12 августа 2020, 11:27
В Беларуси запретили продавать пиротехнику

В Беларуси ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.

Источник: белорусское государственное издание БЕЛТА со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли

Дословно министерство: "Просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси".

Детали: Отмечается, что запрет ввели постановлением совета министров 11 августа 2020 года. Речь идет о постановлении №475 "Об обороте пиротехнических изделий".

Документ вступил в силу с 12 августа.

Предыстория:

  • 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК огласив, что победил Александр Лукашенко, набрал 80,08% голосов против 10,09% у его главной оппонентки Светланы Тихановской.
  • Белорусская оппозиция не признала победу Лукашенко, Тихановская обжаловала результат выборов, однако потом выехала из Беларуси в Литву – и не участвует в акциях.
  • Люди во многих городах страны выходят на протесты и после этого. Их жестоко задерживают и избивают.
  • С 9 августа в Беларуси – проблемы со связью и интернетом, часть интернет-изданий заблокированы и вещают через Telegram.

Темы: БеларусьмитингиЛукашенкоТихановскаявиборы
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