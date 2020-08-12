Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Беларуси запретили продавать пиротехнику

Среда, 12 августа 2020, 11:27

В Беларуси ввели запрет на оптовую и розничную торговлю пиротехническими изделиями.

Источник: белорусское государственное издание БЕЛТА со ссылкой на Министерство антимонопольного регулирования и торговли

Дословно министерство: "Просим субъектов торговли принять срочные меры по неукоснительному соблюдению норм постановления и недопущению оптовой и розничной торговли пиротехническими изделиями на территории Беларуси".

Детали: Отмечается, что запрет ввели постановлением совета министров 11 августа 2020 года. Речь идет о постановлении №475 "Об обороте пиротехнических изделий".

Документ вступил в силу с 12 августа.

Предыстория:

  • 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК огласив, что победил Александр Лукашенко, набрал 80,08% голосов против 10,09% у его главной оппонентки Светланы Тихановской.
  • Белорусская оппозиция не признала победу Лукашенко, Тихановская обжаловала результат выборов, однако потом выехала из Беларуси в Литву – и не участвует в акциях.
  • Люди во многих городах страны выходят на протесты и после этого. Их жестоко задерживают и избивают.
  • С 9 августа в Беларуси – проблемы со связью и интернетом, часть интернет-изданий заблокированы и вещают через Telegram.

Темы: БеларусьмитингиЛукашенкоТихановскаявиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Бывшего нардепа Шепелева осудили на 7 лет за побег из-под стражи

ГосСМИ Беларуси сообщили о задержании "координаторов" и "спонсора" протестов

1433 новых больных COVID в Украине: Киев – снова антилидер

Фото, ВидеоВ Минске снова обострение: митингующие восстанавливают баррикады

Новости 11 августа: Тесла Богдана, Беларусь Лукашенко

НАБУ объявило Вовка и других судей в розыск

Все новости...
Беларусь
На протестах в Беларуси задержали трех граждан Польши
ГосСМИ Беларуси сообщили о задержании "координаторов" и "спонсора" протестов
В Гродно силовики протаранили автомобиль с семьей – белорусские СМИ
Последние новости
12:18
Кабмин передумал назначать бизнесмена главой Кировоградской ОГА
12:10
Криклий о видеофиксации нарушений ПДД: Система себя оправдывает
12:10
картаВ Украине прогнозируют свежесть до конца недели: повеяло сентябрем
12:05
Новый руководитель ГУР отказался комментировать покушение на него
12:00
Кабмин допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты"
11:57
В Одессу можно: Степанов говорит, что во время пандемии COVID-19 отказываться от отдыха не стоит
11:38
В Минздраве сообщили, где меньше мест для госпитализации больных с COVID-19
11:30
Бывшего нардепа Шепелева осудили на 7 лет за побег из-под стражи
11:27
В Беларуси запретили продавать пиротехнику
11:19
В армии 34 больных COVID-19 за сутки
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!