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В Україні прогнозують свіжість до кінця тижня: повіяло вереснем

Середа, 12 серпня 2020, 12:10
В Україні прогнозують свіжість до кінця тижня: повіяло вереснем
фото: УП

У четвер і до кінця поточного тижня в Україні збережеться помірна серпнева температура від 23 до 28 градусів тепла.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: В Україну зайшла свіжа повітряна маса північного походження.

Вітер північного та північно-західного напрямків попіднімав фіранки на вікнах, повіяло хоча ще й далеким, але вереснем.

Така неспекотна погода триватиме в Україні весь тиждень".

Деталі: Зокрема, на півдні та південному сході країни прогнозують +25+28 градусів тепла.

У більшості областей України 13-го серпня передбачається протягом дня +23+27 градусів. Найпрохолодніше буде на Півночі, +19+23 градуси.

 

Дощі в четвер найбільш ймовірні у північній частині України, переважно незначні та локальні.
У більшість областей буде сухо.

Синоптик відзначає, що у Києві четвер буде свіжим: вночі +12 градусів, вдень +20+22 градуси.

Суттєвих опадів у столиці не прогнозують, хіба вдень збільшиться хмарність.

Діденко додала, що така свіжість триватиме до кінця тижня, а у неділю, 16-го серпня, в Україну прийде нове потепління.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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