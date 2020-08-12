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В Украине прогнозируют свежесть до конца недели: повеяло сентябрем

Среда, 12 августа 2020, 12:10
В Украине прогнозируют свежесть до конца недели: повеяло сентябрем
фото: УП

В четверг и до конца текущей недели в Украине сохранится умеренная августовская температура от 23 до 28 градусов тепла.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: В Украину зашла свежая воздушная масса северного происхождения.

Ветер северного и северо-западного направлений приподнял занавески на окнах, повеяло хотя еще и дальним, но сентябрем.

Такая нежаркая погода продлится в Украине всю неделю".

Детали: В частности, на юге и юго-востоке страны прогнозируют +25+28 градусов тепла.

В большинстве областей Украины 13-го августа предполагается в течение дня + 23 + 27 градусов. Прохладнее всего будет на севере, +19+23 градуса.

 

Дожди в четверг наиболее вероятные в северной части Украины, преимущественно незначительные и локальные. В большинство областей будет сухо.

Синоптик отмечает, что в Киеве четверг будет свежим: ночью +12 градусов, днем ​​+20+22 градуса.

Осадков в столице не прогнозируют, разве днем ​​увеличится облачность.

Диденко добавила, что такая свежесть продлится до конца недели, а в воскресенье, 16-го августа, в Украине придет новое потепление.

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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