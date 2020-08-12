У Києві через зйомки фільму Netflix перекриватимуть рух

У серпні на низці вулиць Києва обмежуватимуть чи перекриватимуть рух у зв'язку зі зйомками фільму виробництва компанії Netflix.

Джерело: сайт Київської міської державної адміністрації

Деталі: Зокрема, у зв’язку зі зйомками перекриватимуть чи обмежуватимуть рух:

12 серпня з 05:00 до 14:00 на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської),

14 серпня з 05:00 до 21:00 – на вулиці Костянтинівській (у кварталі від вул. Заводської до вул. Оленівської та від вул. Заводської до вул. Юрківської), з перекриттям зазначеної вулиці,

17 серпня з 05:00 до 18:00 – на вулиці Електриків (у кварталі від вул. Заводської до провулку Електриків), з перекриттям зазначеної вулиці,

17 серпня з 14:00 до 21:30 – на вулиці Промисловій, 4 (під Південним мостом), з перекриттям зазначеної вулиці,

18 серпня з 05:00 до 14:00 – на вулицях Січових Стрільців та Гоголівській, з перекриттям вулиці Гоголівської (у кварталі від вул. Володимира Винниченка до вул. Січових Стрільців) та з обмеженням руху на вулиці Січових Стрільців (у кварталі від вул. Полтавської до вул. Гоголівської),

25 серпня з 05:00 до 21:00 – на вулиці Ярославській (у кварталі від вул. Набережно-Хрещатицької до вул. Почайнинської), з перекриттям зазначеної вулиці.

Зйомки художнього фільму триватимуть із 10 серпня до 26 вересня.

Відповідальність за підготовку та проведення зйомок взяв на себе організатор – товариство з обмеженою відповідальністю "ЕППЛ ТРІ ПРОДАКШНС". Організатор має забезпечити дотримання правил благоустрою, протиепідемічних вимог тощо.

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