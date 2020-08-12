Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве из-за съемок фильма Netflix будут перекрывать движение

Среда, 12 августа 2020, 13:04
В Киеве из-за съемок фильма Netflix будут перекрывать движение
Фото report.if.ua

В августе на ряде улиц Киева будут ограничивать или перекрывать движение в связи со съемками фильма производства компании Netflix.

Источник: сайт Киевской городской государственной администрации

Детали: В частности, в связи со съемками будут перекрывать или ограничивать движение:

  • 12 августа с 05:00 до 14:00 на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской),
  • 14 августа с 05:00 до 21:00 – на улице Константиновской (в квартале от ул. Заводской до ул. Оленивской и от ул. Заводской до ул. Юрковской), с перекрытием указанной улицы,
  • 17 августа с 05:00 до 18:00 – на улице Электриков (в квартале от ул. Заводской до переулка Электриков), с перекрытием указанной улицы,
  • 17 августа с 14:00 до 21:30 – на улице Промышленной, 4 (под Южным мостом), с перекрытием указанной улицы,
  • 18 августа с 05:00 до 14:00 – на улицах Сечевых Стрельцов и Гоголевской, с перекрытием улицы Гоголевской (в квартале от ул. Владимира Винниченко до ул. Сечевых Стрельцов) и с ограничением движения на улице Сечевых Стрельцов (в квартале от ул. Полтавской до ул. Гоголевской),
  • 25 августа с 05:00 до 21:00 – на улице Ярославской (в квартале от ул. Набережно-Крещатицкой до ул. Почайнинской), с перекрытием указанной улицы.

Съемки художественного фильма продлятся с 10 августа по 26 сентября.

Ответственность за подготовку и проведение съемок взял на себя организатор – общество с ограниченной ответственностью "Эппл Три Продакшнс". Организатор должен обеспечить соблюдение правил благоустройства, противоэпидемических требований и тому подобное.

Предыстория:

  • 31 июля министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что стриминговая платформа Netflix впервые будет снимать фильм в Украине.
  • Это будет комедийный боевик с участием актера Жан-Клода Ван Дама о политических интригах на государственном уровне "The Last Mercenary".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевдорогикино
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Киев
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Адвокат погибшего Гуменюка не верит, что тот сам себя подорвал
Взрывы в Шевченковском суде: полиция показала кадры спецоперации
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: