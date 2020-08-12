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Поліція Тенеріфе закрила вечірку, організовану для поширення коронавірусу

Середа, 12 серпня 2020, 13:36

Поліції іспанського острова Тенеріфе вдалося запобігти вечірці, яка була спеціально організована для поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на місцеве видання Canarias7.

Вечірка мала відбутися на нудистському пляжі Лос Патос в муніципалітеті Ла-Оротава на півночі острова. В даний час пляж закритий через загрозу зсувів.

Поліція була попереджена про вечірку після того, як інформація про неї була опублікована в Twitter. Правоохоронці виявили на пляжі людей, які встановлювали намети під час підготовки до незаконної вечірки.

Цивільна гвардія і місцева поліція очистили пляж, в таборі загалом виявили 62 людини.

 
фото - twitter.com/cecopal_orotava

Влада заявила, що поліція "перехопила збори на пляжі з метою поширення Covid-19 в зоні із забороненим доступом".

Поліція заявляє, що вони ставляться до цього дуже серйозно, особливо після того, як Іспанія зафіксувала високий сплеск випадків захворювання протягом перших двох тижнів серпня і тепер має найбільшу загальну кількість випадків в Західній Європі.

Нагадаємо, літак авіакомпанії Air Europa, який виконував рейс між островом Гран-Канарія та Мадридом, екстрено приземлився в аеропорту Малаги через українця, який відмовлявся надягти маску.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019Іспанія
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