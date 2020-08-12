Полиция Тенерифе закрыла вечеринку, организованную для распространения коронавируса

Полиции испанского острова Тенерифе удалось предотвратить вечеринку, которая была специально организована для распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание Canarias7.

Вечеринка должна была состояться на нудистском пляже Лос Патос в муниципалитете Ла-Оротава на севере острова. В настоящее время пляж закрыт из-за угрозы оползней.

Полиция была предупреждена о вечеринке после того, как информация о ней была опубликована в Twitter. Правоохранители обнаружили на пляже людей, которые устанавливали палатки во время подготовки к незаконной вечеринке.

Гражданская гвардия и местная полиция очистили пляж, в лагере обнаружили 62 человека.

Фото twitter.com/cecopal_orotava

Власти заявили, что полиция "предотвратила собрание на пляже с целью распространения COVID-19 в зоне с запрещенным доступом".

Полиция заявляет, что они относятся к этому очень серьезно, особенно после того, как Испания зафиксировала высокий всплеск случаев заболевания в течение первых двух недель августа и теперь имеет наибольшее общее количество случаев в Западной Европе.

Напомним, самолет авиакомпании Air Europa, выполнявший рейс между островом Гран-Канария и Мадридом, экстренно приземлился в аэропорту Малаги из-за украинца, который отказывался надеть маску.