СБУ затримала закавказця, який переховувався в Україні від Інтерполу

Контррозвідники Служби безпеки повідомили, що затримали у Харкові чоловіка із закавказьких республік, який знаходиться у міжнародному розшуку Інтерполу.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Виходець з однієї із закавказьких республік прибув в Україну аби уникнути кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів, пов’язаних із посяганням на життя людей на території СНД.

Встановлено, що зловмисник причетний до викрадення громадян та вимагання. За скоєне йому загрожує ув’язнення строком до 15-ти років.

Оперативники спецслужби затримали злочинця за місцем його тимчасового мешкання в Харкові".

Деталі: Наразі вирішується питання про екстрадиційний арешт ноземця.

Також правоохоронці перевіряють можливу причетність чоловіка до аналогічних злочинів в Україні.