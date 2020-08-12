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СБУ задержала закавказца, который скрывался в Украине от Интерпола

Среда, 12 августа 2020, 14:41

Контрразведчики СБУ сообщили, что задержали в Харькове мужчину из закавказских республик, который находится в международном розыске Интерпола.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Выходец из одной из закавказских республик прибыл в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, связанных с посягательством на жизнь людей на территории СНГ.

Установлено, что злоумышленник причастен к похищению граждан и вымогательстве. За содеянное ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Оперативники спецслужбы задержали преступника по месту его временного проживания в Харькове".

Детали: Сейчас решается вопрос об экстрадиционном арест иностранца.

Также правоохранители проверяют возможную причастность мужчины к аналогичным преступлениям в Украине.

Украинская правда
Темы: СБУразведкаИнтерпол


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