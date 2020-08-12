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Чубаров просить Шмигаля відкрити Крим

Середа, 12 серпня 2020, 14:44
Чубаров просить Шмигаля відкрити Крим

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до уряду з проханням відновити роботу пунктів пропуску на адміністративному кордоні з окупованим Кримом, закритих через карантин.

Джерело: його відкритий лист до прем'єра Дениса Шмигаля і членів Кабміну, опублікований у Facebook

Пряма мова: "Передбачені Кабінетом Міністрів України радикальні обмеження на виїзд з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та в’їзд на неї громадян України, а в окремих випадках – іноземців та осіб без громадянства, є необґрунтованими і невиправдано заборонними".

Деталі: Чубаров нагадав, що 8 серпня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на територію Криму, спрямоване на запобігання поширенню COVID-19.

Глава Меджлісу вважає, що це позбавило українців, як у материковій Україні, так і на півострові, "можливості користуватися правами громадянина, гарантованими Конституцією і законами України, викликає обурення людей та дискредитує Уряд України".

Чубаров висловив сподівання, що уряд терміново внесе до свого розпорядження зміни та доповнення, які підготовлені представництвом президента в АРК та низкою правозахисних організацій України. Однак він не уточнює, в чому саме ці зміни полягають.

З огляду на вище викладене очільник Меджлісу вимагає від Кабміну відновити практику проведення системних консультацій та зустрічей між керівництвом уряду та Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо: 8 серпня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасове припинення до кінця літа роботи КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом. Воно спрямоване на запобігання поширенню на території України COVID-19.

Українська правда

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Теми: КримКабінет міністрівШмигаль Чубаров
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