Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Чубаров просит Шмыгаля открыть Крым

Среда, 12 августа 2020, 14:44
Чубаров просит Шмыгаля открыть Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к правительству с просьбой возобновить работу пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом, закрытых из-за карантина.

Источник: его открытое письмо к премьеру Денису Шмыгалю и членам Кабмина, опубликованное в Facebook

Прямая речь: "Предусмотренные Кабинетом Министров Украины радикальные ограничения на выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины, а в отдельных случаях – иностранцев и лиц без гражданства, являются необоснованными и неоправданно запретительными".

Детали: Чубаров напомнил, что 8 августа Кабинет министров принял распоряжение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на территорию Крыма, направленное на предотвращение распространения COVID-19.

Глава Меджлиса считает, что это лишило украинцев, как в материковой Украине, так и на полуострове, "возможности пользоваться правами гражданина, гарантированными Конституцией и законами Украины, вызывает возмущение людей и дискредитирует Правительство Украины".

Чубаров выразил надежду, что правительство срочно внесет в свое распоряжение изменения и дополнения, которые подготовлены представительством президента в АРК и рядом правозащитных организаций Украины. Однако он не уточняет, в чем именно эти изменения заключаются.

Учитывая вышеизложенное, глава Меджлиса требует от Кабмина возобновить практику проведения системных консультаций и встреч между руководством правительства и Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним: 8 августа Кабинет министров принял решение о временном прекращении до конца лета работы КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымКабинет министровШмыгальЧубаров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: