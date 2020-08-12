Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Чубаров просит Шмыгаля открыть Крым

Среда, 12 августа 2020, 14:44

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к правительству с просьбой возобновить работу пунктов пропуска на административной границе с оккупированным Крымом, закрытых из-за карантина.

Источник: его открытое письмо к премьеру Денису Шмыгалю и членам Кабмина, опубликованное в Facebook

Прямая речь: "Предусмотренные Кабинетом Министров Украины радикальные ограничения на выезд из временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя и въезд на нее граждан Украины, а в отдельных случаях – иностранцев и лиц без гражданства, являются необоснованными и неоправданно запретительными".

Детали: Чубаров напомнил, что 8 августа Кабинет министров принял распоряжение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на территорию Крыма, направленное на предотвращение распространения COVID-19.

Глава Меджлиса считает, что это лишило украинцев, как в материковой Украине, так и на полуострове, "возможности пользоваться правами гражданина, гарантированными Конституцией и законами Украины, вызывает возмущение людей и дискредитирует Правительство Украины".

Чубаров выразил надежду, что правительство срочно внесет в свое распоряжение изменения и дополнения, которые подготовлены представительством президента в АРК и рядом правозащитных организаций Украины. Однако он не уточняет, в чем именно эти изменения заключаются.

Учитывая вышеизложенное, глава Меджлиса требует от Кабмина возобновить практику проведения системных консультаций и встреч между руководством правительства и Меджлиса крымскотатарского народа.

Напомним: 8 августа Кабинет министров принял решение о временном прекращении до конца лета работы КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом. Решение направлено на предотвращение распространения на территории Украины COVID-19.

Украинская правда
Темы: КрымКабинет министровШмыгальЧубаров


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин изменил критерии определения карантинных зон

Милиция открыла огонь по протестующим в Бресте: есть раненый

фото, видеоЗа три дня в Беларуси задержали 6000 человек

Кабмин передумал назначать бизнесмена главой Кировоградской ОГА

Бывшего нардепа Шепелева осудили к 7 годам за побег из-под стражи

ГосСМИ Беларуси сообщили о задержании "координаторов" и "спонсора" протестов

Все новости...
Крым
Россия посоветовала США "прекратить нарушать права индейцев и оставить их территорию"
Большинство украинцев считает жителей ОРДЛО и Крыма жертвами – опрос
Россияне сообщают, что провели пресную воду в Симферополь
Последние новости
15:19
Уряд передав Фонду держмайна 200 об'єктів для приватизації
15:19
Украина просит выдать Беларусь 28 "вагнеровцев"
15:10
Власти Беларуси сообщили о восстановлении доступа к Интернету
15:07
Протесты в Беларуси: Лукашенко собрал совещание и обозначил главные задачи
15:05
Дуда обратился к Совету ООН в связи с насилием в Беларуси
14:55
Судья Вовк получил от НАБУ повестки: "проверил силу соцсетей"
14:49
Курс валют: "черный" и наличный рынки, обменники
14:44
Чубаров просит Шмыгаля открыть Крым
14:41
СБУ задержала закавказца, который скрывался в Украине от Интерпола
14:35
Кабмін хоче залишити під контролем держави 300 компаній із 3 тисяч
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!