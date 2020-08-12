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Дуда звернувся до Ради ООН через насильство у Білорусі

Середа, 12 серпня 2020, 15:05

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся з листом до Ради ООН з прав людини у зв'язку з насильством проти демонстрантів у Білорусі. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVP Info.

Дуда у листі до членів Ради ООН з прав людини виступив із закликом не бути байдужими до ситуації в Білорусі, розповів глава кабінету польського президента Кшиштоф Щерський.

"Хтось має розбудити світ, тому що, як бачите, світ не дуже зацікавлений у ситуації в Білорусі. Польща збирається розбудити цей світ", - прокоментував Щерський. 

"Це перший лист на захист народу Білорусі в таких масштабах", - підкреслив він.

Дуда хоче, щоб Рада ООН з прав людини зажадала від білоруської влади припинити насильство проти демонстрантів та звільнити політичних в'язнів. У листі Дуда зазначає, що держави-члени Ради "не можуть залишатися байдужими до погіршення ситуації в Білорусі", і закликає їх вжити заходів.

Дуда підкреслив, що, на думку Польщі, "політичні розбіжності можуть і повинні бути вирішені шляхом проведення конструктивного діалогу та відкритих дискусій, в яких свобода як основне політичне право ніколи не може бути порушена".

Раніше глава МЗС Польщі Яцек Чапутович не виключив санкцій з боку ЄС, якщо президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжить застосовувати насильство до протестувальників.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС у п’ятницю, 14 серпня, зберуться на позачергову зустріч щодо останніх подій у Білорусі. 

Теми: БілорусьООН


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