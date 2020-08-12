Дуда обратился к Совету ООН в связи с насилием в Беларуси

Президент Польши Анджей Дуда обратился с письмом в Совет ООН по правам человека в связи с насилием против демонстрантов в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

Дуда в письме к членам Совета ООН по правам человека выступил с призывом не оставаться равнодушными к ситуации в Беларуси, рассказал глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский.

"Кто-то должен разбудить мир, потому что, как видите, мир не очень заинтересован в ситуации в Беларуси. Польша собирается разбудить этот мир", - прокомментировал Щерский.

"Это первое письмо в защиту народа Беларуси в таких масштабах", - подчеркнул он.

Дуда хочет, чтобы Совет ООН по правам человека потребовал от белорусских властей прекратить насилие против демонстрантов и освободить политических заключенных. В письме Дуда отмечает, что государства-члены Совета "не могут оставаться равнодушными к ухудшению ситуации в Беларуси", и призывает их принять меры.

Дуда подчеркнул, что, по мнению Польши, "политические разногласия могут и должны быть решены путем проведения конструктивного диалога и открытых дискуссий, в которых свобода как основное политическое право никогда не может быть нарушена".

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович не исключил санкций со стороны ЕС, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС в пятницу, 14 августа, соберутся на внеочередную встречу по поводу последних событий в Беларуси.