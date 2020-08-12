Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Дуда обратился к Совету ООН в связи с насилием в Беларуси

Среда, 12 августа 2020, 15:05

Президент Польши Анджей Дуда обратился с письмом в Совет ООН по правам человека в связи с насилием против демонстрантов в Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVP Info.

Дуда в письме к членам Совета ООН по правам человека выступил с призывом не оставаться равнодушными к ситуации в Беларуси, рассказал глава кабинета польского президента Кшиштоф Щерский.

"Кто-то должен разбудить мир, потому что, как видите, мир не очень заинтересован в ситуации в Беларуси. Польша собирается разбудить этот мир", - прокомментировал Щерский.

"Это первое письмо в защиту народа Беларуси в таких масштабах", - подчеркнул он.

Дуда хочет, чтобы Совет ООН по правам человека потребовал от белорусских властей прекратить насилие против демонстрантов и освободить политических заключенных. В письме Дуда отмечает, что государства-члены Совета "не могут оставаться равнодушными к ухудшению ситуации в Беларуси", и призывает их принять меры.

Дуда подчеркнул, что, по мнению Польши, "политические разногласия могут и должны быть решены путем проведения конструктивного диалога и открытых дискуссий, в которых свобода как основное политическое право никогда не может быть нарушена".

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович не исключил санкций со стороны ЕС, если президент Беларуси Александр Лукашенко продолжит применять насилие к протестующим.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС в пятницу, 14 августа, соберутся на внеочередную встречу по поводу последних событий в Беларуси.

Темы: БеларусьООН
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Десятая колонна вагнеровцев приехала в Беларусь – Гаюн
Спутниковые снимки показывают, как растет лагерь вагнеровцев в Беларуси
Спутниковые снимки свидетельствуют об увеличении техники на военной базе в Беларуси
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: