Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Туристичний магніт": Україна зробить музей Корольова національним

Середа, 12 серпня 2020, 15:27
Фото Олени Рощіної

Кабінет міністрів просить президента Володимира Зеленського надати статус національного Музею космонавтики імені Сергія Корольова в Житомирі.

Джерело: міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов на брифінгу за результатами засідання Кабінету міністрів 12 серпня

Пряма мова Немчінова: "Ми підтримали ініціативу Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради, народних депутатів від Житомирщини щодо надання статусу національного Музею космонавтики імені Корольова – і звернулися до президента з таким проханням.   

Я вважаю, що це надзвичайно іміджевий крок. Сергій Павлович Корольов як українець, який запустив першу людину в космос,  є зараз своєрідним брендом для Житомирщини. Це людина, якою захоплюються такі люди, як Ілон Маск та інші новітні діячі, які просувають космонавтику.

Надання статусу національного єдиному музею Корольова – я думаю, це дуже хороший крок для того, щоб не тільки у Житомирщині ми створили необхідний туристичний магніт, але й в світі узнали про уродженців України".  

Деталі: Кабінет міністрів затвердив проєкт постанови про отримання дозволу на ініціювання надання комунальному закладу "Музею космонавтики ім. C.П. Корольова" Житомирської обласної ради статусу національного. Це має відзначити здобутки музею і покращити його перспективи.

Від УП: Вчений у галузі ракетобудування, конструктор і засновник практичної космонавтики Сергій Корольов народився у Житомирі. Тому Житомирщину називають батьківщиною Корольова.

У будинку, де він народився і жив перші роки життя, тепер розміщується меморіальний музей, якому виповнилося 50 років: його відкрили 1 серпня 1970 року. А поруч у 1987 році було збудовано Музей космонавтики, який досить відомий серед любителів космосу.   

16 березня 2018 року до житомирського музею космонавтики завітав американський астронавт, полковник ВПС США Рендольф Джеймс Брезник. Він подарував музею український прапор, який побував із ним на Міжнародній космічній станції.

А 12 жовтня 2019 року музей імені Корольова відвідала американська астронавтка українського походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер – 8-а жінка-астронавт NASA, яка мала 2 космічних польоти і 5 виходів у відкритий космос.

Олена Рощенко, УП
Теми: Кабінет міністрівЖитомиркосмостуризм


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україна надіслала Білорусі запит про видачу 28 "вагнерівців"

фотоПротести в Білорусі: Лукашенко зібрав нараду і позначив головні завдання

Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон

Міліція відкрила вогонь по протестувальниках у Бресті: є поранений

фото, відеоЗа три дні у Білорусі затримали 6 тисяч осіб

Кабмін передумав призначати бізнесмена главою Кіровоградської ОДА

Усі новини...
Кабінет міністрів
Уряд передав Фонду держмайна 200 об'єктів для приватизації
Чубаров просить Шмигаля відкрити Крим
Кабмін хоче залишити під контролем держави 300 компаній із 3 тисяч
Останні новини
16:37
Ощадбанк виграв у Сбербанку РФ суд за торговельну марку "СБЕРБАНК"
16:22
Тараса Шевченка призначили заступником міністра культури та інформполітики
16:21
У МОЗ пояснили, що не так з російською вакциною від COVID-19
16:20
Антоненка залишили в СІЗО: судді ті ж, які відпустили Кузьменко
16:10
СOVID-19 у Харківській опері: більше 70 співробітників на самоізоляції
16:05
Українців - найбільше серед осіб, яких вислали з Німеччини минулого року
15:46
"Енергоатом" відновить будівництво двох енергоблоків на Хмельницькій АЕС
15:45
Криклій розповів, як заощадити на купівлі квитків на Інтерсіті
15:27
"Туристичний магніт": Україна зробить музей Корольова національним
15:24
Україна припиняє культурне співробітництво з Росією – рішення уряду
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!