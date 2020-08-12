"Туристичний магніт": Україна зробить музей Корольова національним

Кабінет міністрів просить президента Володимира Зеленського надати статус національного Музею космонавтики імені Сергія Корольова в Житомирі.

Джерело: міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов на брифінгу за результатами засідання Кабінету міністрів 12 серпня

Пряма мова Немчінова: "Ми підтримали ініціативу Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирської обласної ради, народних депутатів від Житомирщини щодо надання статусу національного Музею космонавтики імені Корольова – і звернулися до президента з таким проханням.

Я вважаю, що це надзвичайно іміджевий крок. Сергій Павлович Корольов як українець, який запустив першу людину в космос, є зараз своєрідним брендом для Житомирщини. Це людина, якою захоплюються такі люди, як Ілон Маск та інші новітні діячі, які просувають космонавтику.

Надання статусу національного єдиному музею Корольова – я думаю, це дуже хороший крок для того, щоб не тільки у Житомирщині ми створили необхідний туристичний магніт, але й в світі узнали про уродженців України".

Деталі: Кабінет міністрів затвердив проєкт постанови про отримання дозволу на ініціювання надання комунальному закладу "Музею космонавтики ім. C.П. Корольова" Житомирської обласної ради статусу національного. Це має відзначити здобутки музею і покращити його перспективи.

Від УП: Вчений у галузі ракетобудування, конструктор і засновник практичної космонавтики Сергій Корольов народився у Житомирі. Тому Житомирщину називають батьківщиною Корольова.

У будинку, де він народився і жив перші роки життя, тепер розміщується меморіальний музей, якому виповнилося 50 років: його відкрили 1 серпня 1970 року. А поруч у 1987 році було збудовано Музей космонавтики, який досить відомий серед любителів космосу.

16 березня 2018 року до житомирського музею космонавтики завітав американський астронавт, полковник ВПС США Рендольф Джеймс Брезник. Він подарував музею український прапор, який побував із ним на Міжнародній космічній станції.

А 12 жовтня 2019 року музей імені Корольова відвідала американська астронавтка українського походження Гайдемарі Стефанишин-Пайпер – 8-а жінка-астронавт NASA, яка мала 2 космічних польоти і 5 виходів у відкритий космос.