"Туристический магнит": Украина сделает музей Королева национальным

Кабинет министров просит президента Владимира Зеленского предоставить статус национального Музею космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.

Источник: министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов на брифинге по результатам заседания Кабинета министров 12 августа

Прямая речь Немчинова: "Мы поддержали инициативу Житомирской областной государственной администрации, Житомирского областного совета, народных депутатов от Житомирской области о предоставлении статуса национального Музею космонавтики имени Королева – и обратились к президенту с такой просьбой.

Я считаю, что это очень имиджевый шаг. Сергей Павлович Королев как украинец, который запустил первого человека в космос, сейчас является своеобразным брендом для Житомирщины. Это человек, которым восхищаются такие люди, как Илон Маск и другие новейшие деятели, продвигающие космонавтику.

Предоставление статуса национального единственному музею Королева – я думаю, это очень хороший шаг для того, чтобы не только в Житомирской области мы создали необходимый туристический магнит, но и в мире узнали об уроженцах Украины".

Детали: Кабинет министров утвердил проект постановления о получении разрешения на инициирование предоставления коммунальному учреждению "Музей космонавтики им. C.П. Королева" Житомирского областного совета статуса национального. Это должно отметить достижения музея и улучшить его перспективы.

От УП: Ученый в области ракетостроения, конструктор и основатель практической космонавтики Сергей Королев родился в Житомире. Поэтому Житомирскую область называют родиной Королева.

В доме, где он родился и жил первые годы жизни, теперь размещается мемориальный музей, которому исполнилось 50 лет: его открыли 1 августа 1970 года. А рядом в 1987 году был построен Музей космонавтики, который довольно известен среди любителей космоса.

16 марта 2018 года житомирский музей космонавтики посетил американский астронавт, полковник ВВС США Рэндольф Джеймс Брезник. Он подарил музею украинский флаг, который побывал с ним на Международной космической станции.

А 12 октября 2019 года в музее имени Королева побывала американская астронавтка украинского происхождения Гайдемари Стефанишин-Пайпер – восьмая женщина-астронавт NASA, которая имела 2 космических полета и 5 выходов в открытый космос.