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Криклій розповів, як заощадити на купівлі квитків на Інтерсіті

Середа, 12 серпня 2020, 15:45
Фото railinsider.com.ua

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляє, що українці зможуть заощадити на подорожах "Укрзалізницею", якщо купуватимуть квитки заздалегідь.

Джерело: Криклій у Telegram

Пряма мова: "Укрзалізниця розпочала програму лояльності для подорожуючих на Інтерсіті+. Якщо ви купуєте квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, то можете заощадити до 40% на його вартості, якщо за 24-15 діб – 10% вартості".

Деталі: Криклій уточнив, що знижка розповсюджується лише на вагони 1 класу швидкісних поїздів Інтерсіті+.

 

Українська правда
Теми: Укрзалізницяціни


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