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Криклий рассказал, как сэкономить на покупке билетов на Интерсити

Среда, 12 августа 2020, 15:45
Криклий рассказал, как сэкономить на покупке билетов на Интерсити
Фото railinsider.com.ua

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что украинцы смогут сэкономить на путешествиях "Укрзализныцей", если будут покупать билеты заранее.

Источник: Криклий в Telegram

Прямая речь: "Укрзализныця начала программу лояльности для путешествующих на Интерсити+. Если вы покупаете билет за 90-30 дней до даты отправления поезда, то можете сэкономить до 40% на его стоимости, если за 24-15 суток – 10% стоимости".

Детали: Криклий уточнил, что скидка распространяется только на вагоны 1 класса скоростных поездов Интерсити+.

Темы: Укрзализныцяцены
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