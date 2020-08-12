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Українців - найбільше серед осіб, яких вислали з Німеччини минулого року

Середа, 12 серпня 2020, 16:05

Українці становлять найбільшу частку серед осіб, яких вислали з Німеччини у 2019 році.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це йдеться у відповіді МВС Німеччини на запит фракції Лівої партії у Бундестазі. Цю інформацію оприлюднило німецьке видання Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Всього рішення про вислання у 2019 році були ухвалені щодо 11 081 іноземця. Порівняно з 2018 роком, коли було ухвалено 7408 подібних рішень, це майже удвічі більше.

Найбільше рішень про вислання було ухвалено щодо осіб походженням з України - 1252 випадки. На другому місці у списку Албанія (1220 випадків) та Сербія (828 випадків). 

Особи, щодо яких було ухвалене рішення щодо вислання, повинні виїхати з Німеччини та позбавляються права в’їзду. У разі невиконання вимоги про виїзд застосовується примусова депортація.

У фракції "Лівих" Бундестагу розкритикували збільшення кількості випадків вислання іноземців з Німеччини. Речниця політичної сили з питань внутрішніх справ Улла Єльпке (Ulla Jelpke) виступила за скасування відповідних рішень.

На її думку, для багатьох іноземців Німеччина вже десятиліттями є центром їхнього життя, а вислання вирве цих людей з їхнього соціального оточення. "Це жорстоко і неправильно", - заявила Єльпке у коментарі NOZ.

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Теми: Німеччинаукраїнці


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