Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українців - найбільше серед осіб, яких вислали з Німеччини минулого року

Середа, 12 серпня 2020, 16:05

Українці становлять найбільшу частку серед осіб, яких вислали з Німеччини у 2019 році.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, про це йдеться у відповіді МВС Німеччини на запит фракції Лівої партії у Бундестазі. Цю інформацію оприлюднило німецьке видання Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Всього рішення про вислання у 2019 році були ухвалені щодо 11 081 іноземця. Порівняно з 2018 роком, коли було ухвалено 7408 подібних рішень, це майже удвічі більше.

Найбільше рішень про вислання було ухвалено щодо осіб походженням з України - 1252 випадки. На другому місці у списку Албанія (1220 випадків) та Сербія (828 випадків). 

Особи, щодо яких було ухвалене рішення щодо вислання, повинні виїхати з Німеччини та позбавляються права в’їзду. У разі невиконання вимоги про виїзд застосовується примусова депортація.

У фракції "Лівих" Бундестагу розкритикували збільшення кількості випадків вислання іноземців з Німеччини. Речниця політичної сили з питань внутрішніх справ Улла Єльпке (Ulla Jelpke) виступила за скасування відповідних рішень.

На її думку, для багатьох іноземців Німеччина вже десятиліттями є центром їхнього життя, а вислання вирве цих людей з їхнього соціального оточення. "Це жорстоко і неправильно", - заявила Єльпке у коментарі NOZ.

Читайте також - Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу.

Теми: Німеччинаукраїнці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Німеччина
Розслідування МКС є важливим кроком до справедливості для українських дітей – глава МЗС Німеччини
Німеччина за 5 років поставить Україні зброї на 17 млрд євро - Шольц
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
Останні новини
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
Усі новини...
Реклама: