Украинцев больше всего среди лиц, высланных из Германии в прошлом году

Украинцы составляют наибольшую долю среди лиц, высланных из Германии в 2019 году.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом говорится в ответе МВД Германии на запрос фракции Левой партии в Бундестаге. Эту информацию обнародовало немецкое издание Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Всего решения о высылке в 2019 году были приняты в отношении 11 081 иностранцев. По сравнению с 2018 годом, когда было принято 7408 подобных решений, это почти вдвое больше.

Больше всего решений о высылке было принято в отношении лиц из Украины - 1252 случая. На втором месте в списке Албания (1220 случаев) и Сербия (828 случаев).

Больше всего решений о высылке иностранцев было принято в земле Баден-Вюртенберг - 3540, следующие - Северный Рейн-Вестфалия и Бавария (1762 и 1376).

Лица, в отношении которых было принято решение о высылке, должны выехать из Германии и лишаются права въезда. В случае невыполнения требования о выезде применяется принудительная депортация.

Во фракции "Левых" Бундестага раскритиковали увеличение количества случаев высылки иностранцев из Германии. Представитель политической силы по внутренним делам Улла Ельпке (Ulla Jelpke) выступила за отмену соответствующих решений.

По ее мнению, для многих иностранцев Германия уже десятилетиями является центром их жизни, а высылка вырвет этих людей из их социального окружения. "Это жестоко и неправильно", - заявила Ельпке в комментарии NOZ.

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