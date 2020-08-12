Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинцев больше всего среди лиц, высланных из Германии в прошлом году

Среда, 12 августа 2020, 16:05

Украинцы составляют наибольшую долю среди лиц, высланных из Германии в 2019 году.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, об этом говорится в ответе МВД Германии на запрос фракции Левой партии в Бундестаге. Эту информацию обнародовало немецкое издание Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

Всего решения о высылке в 2019 году были приняты в отношении 11 081 иностранцев. По сравнению с 2018 годом, когда было принято 7408 подобных решений, это почти вдвое больше.

Больше всего решений о высылке было принято в отношении лиц из Украины - 1252 случая. На втором месте в списке Албания (1220 случаев) и Сербия (828 случаев).

Больше всего решений о высылке иностранцев было принято в земле Баден-Вюртенберг - 3540, следующие - Северный Рейн-Вестфалия и Бавария (1762 и 1376).

Лица, в отношении которых было принято решение о высылке, должны выехать из Германии и лишаются права въезда. В случае невыполнения требования о выезде применяется принудительная депортация.

Во фракции "Левых" Бундестага раскритиковали увеличение количества случаев высылки иностранцев из Германии. Представитель политической силы по внутренним делам Улла Ельпке (Ulla Jelpke) выступила за отмену соответствующих решений.

По ее мнению, для многих иностранцев Германия уже десятилетиями является центром их жизни, а высылка вырвет этих людей из их социального окружения. "Это жестоко и неправильно", - заявила Ельпке в комментарии NOZ.

Читайте также: Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса

"Украинская правда" в Threads

Темы: Германияукраинцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Германия
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
Мостоукладчик и средства против дронов: новый пакет помощи от Германии
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: