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Жителі Білорусі вийшли на "ланцюги солідарності" проти насильства силовиків

Середа, 12 серпня 2020, 17:17

Вдень 12 серпня в низці білоруських міст відбуваються акції проти насильства силовиків, які назвали "ланцюгами солідарності". 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське бюро "Радіо Свобода".

"Ланцюги солідарності", на які вийшли здебільшого жінки, відбуваються у Мінську, Вітебську, Гомелі, Гродно та інших містах Білорусі. 

У Мінську повідомляється про акції в різних районах міста. 250 жінок у білому одязі з квітами в руках вийшли на ринок "Камаруський". "Перестаньте нас бити! Ми просто хочемо правильного підрахунку голосів! " - скандували вони. Жінок вітали сигналами автомобілісти, які проїжджали повз.

 
 

У Вітебську в історичному центрі міста зібралося понад 20 людей, вони були в яскравому одязі, з квітами та банками в руках. До них підійшли омонівці та почали затримки, деяким дівчатам вдалося втекти, але близько 10 людей затримали.

У Гомелі жінки зібралися біля цирку та згодом вирушили до площі Леніна, до них приєдналися чоловіки.

Нагадаємо, за третю ніч протестів через незгоду з результатами виборів у Білорусі затримали понад  тисячу осіб, загальна кількість затриманих зросла до 6 тисяч.

У понеділок МВС повідомляло про 3 тисячі затриманих, у вівторок, після другої ночі протестів - 2 тисячі

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна засуджує насильство в Білорусі, але поки що не надавала оцінку результатам виборів президента. 



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