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Жители Беларуси вышли на "цепи солидарности" против насилия силовиков

Среда, 12 августа 2020, 17:17

Днем 12 августа в ряде белорусских городов проходят акции против насилия силовиков, которые назвали "цепями солидарности".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусское бюро "Радио Свобода".

"Цепи солидарности", на которые вышли в основном женщины, проходят в Минске, Витебске, Гомеле, Гродно и других городах Беларуси.

В Минске сообщается об акциях в разных районах города. 250 женщин в белых одеждах с цветами в руках вышли на рынок "Камаруский". "Перестаньте нас бить! Мы просто хотим правильного подсчета голосов!" - скандировали они. Женщин приветствовали сигналами проезжавшие мимо автомобилисты.

 

 

Полиция предупредила участников, что акция не санкционирована, и требовала разойтись. Женщины возложили цветы и начали расходиться, положив руки за голову.

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