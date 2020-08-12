"Укроборонпрому" замінять все керівництво і, можливо, навіть назву

Керівництво та менеджмент державного концерну "Укроборонпром" змінять найближчим часом. Можливо, буде змінено і назву підприємства.

Джерело: заява на круглому столі віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського, яку передає "Укрінформ"

Пряма мова: "Концерн "Укроборонпром" підлягає суттєвій трансформації, тому що в тому вигляді, в якому він на сьогодні існує, він існувати не може. Менеджмент на ньому також буде змінено, наскільки я знаю, найближчим часом повинна відбутися зміна керівництва концерну. Далі буде відповідно зміна і всієї команди, яка працювала там останній рік".

Деталі: Віцепрем'єр додав, що, можливо, буде змінено і назву концерну "Укроборонпром", бо "ця назва вже стала токсичною в Україні".

Крім того, за словами урядовця, "Укроборонпром" перетвориться на державну управляючу компанію. "Це буде управляюча компанія із зовсім іншими функціями, які є сьогодні в концерні, з мінімумом втручання в господарську діяльність холдингів, які входитимуть до цієї компанії", - сказав Уруський.

За його словами, в ОПК планують створити ще аерокосмічну холдингову компанію, до якої долучаться, крім підприємств Державного космічного агентства, авіаційні підприємства, зокрема ДП "Антонов".

Також, зазначив Уруський, в Україні створять ракетно-космічний центр "Південний", до якого увійдуть всі корпоратизовані підприємства Державного космічного агентства. Цей центр також входитиме до аерокосмічної холдингової компанії.

Нагадаємо: На початку серпня гендиректор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус підтвердив плани піти з посади керівника держконцерну та спростував інформацію про можливі політичні причини свого звільнення.