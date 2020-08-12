"Укроборонпрому" заменят все руководство и, возможно, даже название

Руководство и менеджмент государственного концерна "Укроборонпром" сменят в ближайшее время. Возможно, будет изменено и название предприятия.

Источник: заявление на круглом столе вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского, которое передает "Укринформ"

Прямая речь: "Концерн "Укроборонпром" подлежит существенной трансформации, потому что в том виде, в котором он на сегодня существует, он существовать не может. Менеджмент на нем также будет заменен, насколько я знаю, в ближайшее время должна произойти смена руководства концерна. Дальше будет, соответственно, смена и всей команды, которая работала там последний год".

Детали: Вице-премьер добавил, что, возможно, будет изменено и название концерна "Укроборонпром", потому что "это название уже стало токсичным в Украине".

Кроме того, по словам чиновника, "Укроборонпром" превратится в государственную управляющую компанию. "Это будет управляющая компания с совершенно не теми функциями, которые есть сегодня в концерне, с минимумом вмешательства в хозяйственную деятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию", - сказал Уруский.

По его словам, в ОПК планируют создать еще аэрокосмическую холдинговую компанию, к которой присоединятся, кроме предприятий Государственного космического агентства, авиационные предприятия, в частности ГП "Антонов".

Также, отметил Уруский, в Украине создадут ракетно-космический центр "Пивденный", в который войдут все корпоратизированные предприятия Государственного космического агентства. Этот центр также будет входить в аэрокосмическую холдинговую компанию.

Напомним: В начале августа гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус подтвердил планы уйти с поста руководителя госконцерна и опроверг информацию о возможных политических причинах своего увольнения.