Випадок сибірки підтвердили на Одещині

В Одеській області підтверджено випадок сибірської виразки.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ

Деталі: 7 липня 2020 року до Одеського обласного лабораторного центру надійшло повідомлення про підозру на сибірську виразку. Під час проведення епідрозслідування встановлено, що 3 серпня у хворого підвищилась температура тіла, на гомілці з’явився фурункул, який перейшов у виразку. За медичною допомогою не звертався. Хворий займається скуповуванням тварин для подальшого перепродажу.

Лише 7 серпня 2020 року хворий звернувся до лікаря. 11 серпня референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України методом ПЛР виділила ДНК сибірської виразки

МОЗ нагадує, що сибірка не передається від людини до людини.

Дослівно: "Зараження людини сибіркою виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, під час обробки туш, знятті шкіри і поховання трупів загиблих тварин, при контакті з різними видами сировини, отриманої від хворих тварин, при вживанні в їжу м'яса хворих тварин, а через укуси кровосисних комах.

Не виключається зараження через грунт або предмети, забруднені збудником".