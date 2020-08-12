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Случай сибирской язвы подтвердили в Одесской области

Среда, 12 августа 2020, 18:52
Случай сибирской язвы подтвердили в Одесской области

В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава

Детали: 7 июля 2020 в Одесский областной лабораторный центр поступило сообщение о подозрении на сибирскую язву. При проведении эпидрасследования установлено, что 3 августа у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву. За медицинской помощью не обращался. Больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.

Только 7 августа 2020 больной обратился к врачу. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы

МОЗ напоминает, что сибирская язва не передается от человека к человеку.

Дословно: "Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, а также через укусы кровососущих насекомых.

Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем".

Украинская правда

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Темы: УкраинаОдесская областьМинздрав
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