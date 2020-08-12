Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президент Литви запропонував план врегулювання для Білорусі

Середа, 12 серпня 2020, 19:13

Президент Литви Гітанас Науседа запропонував план із трьох пунктів, щоб знайти вирішення політичної кризи в Білорусі.

Пропозицію Науседа озвучив на пресконференції у середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 15min.lt.

"Ситуація в Білорусі, як і раніше, викликає велику стурбованість. Продовжує проливатися кров, людей продовжують переслідувати, а журналістів садять до в'язниць. Ми як сусідня країна разом з іншими країнами регіону шукаємо шляхи виходу з цієї кризи", - сказав Науседа.

Він представив план із трьох пунктів, який міг би допомогти врегулюванню ситуації в Білорусі. 

По-перше, влада Білорусі повинна припинити застосування сили проти своїх громадян і загострення ситуації. 

По-друге, вона має звільнити кілька тисяч затриманих громадян. 

По-третє, білоруська влада повинна відновити діалог зі своїм громадянським суспільством, створивши Національну раду у складі представників уряду та громадянського суспільства.

Науседа запевнив, що президенти Польщі та Латвії підтримують цю ініціативу та готові бути посередниками у переговорах.

Він підкреслив, що ситуацію в Білорусі повинна бути вирішена у мирний спосіб. Але якщо буде потрібно, є альтернатива санкцій. 

"Якщо ця ініціатива не буде прийнята, звичайно ж, може бути так, що залишаться інші альтернативи, про які зараз говорять і в Литві, і в ЄС. Я кажу в тому числі і про санкції - як на рівні ЄС, так і про національні", - сказав Науседа. 

Як відомо, кандидатка у президенти Білорусі Світлані Тихановська виїхала до Литви 11 серпня, їй виділили житло і охорону. 

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн-членів ЄС у п’ятницю, 14 серпня, зберуться на позачергову зустріч щодо останніх подій у Білорусі. 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у вівторок ввечері оприлюднив заяву від імені 27 країн-членів Євросоюзу щодо подій у Білорусі, у якій міститься погроза санкцій за насильство і фальсифікації виборів.

Читайте також: Безкарність Лукашенка: чому ЄС має посилити тиск через події у Білорусі

Теми: БілорусьЛитва


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Українцям планують міняти паперові паспорти на пластикові

У МОЗ пояснили, що не так з російською вакциною від COVID-19

Україна надіслала Білорусі запит про видачу 28 "вагнерівців"

фотоПротести в Білорусі: Лукашенко зібрав нараду і позначив головні завдання

Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон

Міліція відкрила вогонь по протестувальниках у Бресті: є поранений

Усі новини...
Білорусь
Будівлю мерії Львова прикрасили у знак солідарності з Білоруссю
Кулеба про вибори в Білорусі: Засуджуємо насильство
Україна надіслала Білорусі запит про видачу 28 "вагнерівців"
Останні новини
19:46
Міністр промисловості виключив зі списку приватизації 5 підприємств
19:35
відеоПорошенко закликав Лукашенка провести ще одні вибори, а ЄС – пильнувати за Росією
19:13
Президент Литви запропонував план врегулювання для Білорусі
19:10
Гривня зміцнилася як до долара, так і до євро
19:09
У Луганській ОДА вводять карантин
19:00
Путін і Макрон обговорили Донбас
18:59
Перший запуск україно-американської ракети Firefly запланований на осінь
18:52
Випадок сибірки підтвердили на Одещині
18:37
Коронавірус спалахнув у Харківській обласній прокуратурі
18:34
НАБУ спростувало інформацію про нібито закриття справи "Роттердам+"
Усі новини...