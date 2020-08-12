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Президент Литвы предложил план урегулирования для Беларуси

Среда, 12 августа 2020, 19:13

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил план из трех пунктов, чтобы найти решение политического кризиса в Беларуси.

Предложение Науседа озвучил на пресс-конференции в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 15min.lt.

"Ситуация в Беларуси по-прежнему вызывает большую обеспокоенность. Продолжает проливаться кровь, людей продолжают преследовать, а журналистов сажают в тюрьмы. Мы, как соседняя страна, вместе с другими странами региона ищем пути выхода из этого кризиса", - сказал Науседа.

Он представил план из трех пунктов, который мог бы помочь урегулированию ситуации в Беларуси.

Во-первых, власти Беларуси должны прекратить применение силы против своих граждан и обострение ситуации.

Во-вторых, они должны освободить несколько тысяч задержанных граждан.

В-третьих, белорусская власть должна восстановить диалог со своим гражданским обществом, создав Национальный совет в составе представителей правительства и гражданского общества.

Науседа заверил, что президенты Польши и Латвии поддерживают эту инициативу и готовы быть посредниками в переговорах.

Он подчеркнул, что ситуация в Беларуси должна быть решена мирным путем. Но если потребуется, альтернативой будут санкции.

"Если эта инициатива не будет принята, конечно же, может быть так, что останутся другие альтернативы, о которых сейчас говорят и в Литве, и в ЕС. Я говорю в том числе и о санкциях - как на уровне ЕС, так и о национальных", - сказал Науседа.

Как известно, кандидат в президенты Беларуси Светлане Тихановская выехала в Литву 11 августа, ей выделили жилье и охрану.

Напомним, министры иностранных дел стран-членов ЕС в пятницу, 14 августа, соберутся на внеочередную встречу по поводу последних событий в Беларуси.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во вторник вечером обнародовал заявление от имени 27 стран-членов Евросоюза относительно событий в Беларуси, в которой содержится угроза санкций за насилие и фальсификации выборов.

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Темы: БеларусьЛитва


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