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Зеленський із затримкою підписав закон про оборонні закупівлі з "пакету НАТО"

Середа, 12 серпня 2020, 20:06

Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 808-ІХ "Про оборонні закупівлі", який Верховна Рада ухвалила 17 липня.

Про це у середу ввечері повідомила пресслужба офісу глави держави, пише "Європейська правда".

Відзначається, що документ визначає загальні правові засади планування, порядок формування обсягів та особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки й оборони.

Законом також визначається порядок здійснення державного та демократичного цивільного контролю у сфері оборонних закупівель.

Метою закону є визначення правових засад для забезпечення матеріально-технічних і наукових потреб сектору безпеки й оборони держави шляхом ефективного та прозорого здійснення оборонних закупівель із дотриманням заходів захисту національних інтересів. 

Документ спрямований на створення конкурентного середовища, запобігання корупції у сфері оборонних закупівель, розвиток добросовісної конкуренції, а також забезпечення ефективного та прозорого планування, реалізації та контролю за здійсненням оборонних закупівель.

Крім того, закон передбачає гармонізацію законодавства України у сфері оборонних закупівель з положеннями Директиви 2009/81/ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

Читайте детальніше: Два із трьох: що дасть Україні прийняття частини законів з пакету НАТО



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