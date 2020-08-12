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Зеленский с задержкой подписал закон об оборонных закупках из "пакета НАТО"

Среда, 12 августа 2020, 20:06

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 808-ІХ "Об оборонных закупках", который Верховная Рада приняла 17 июля.

Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба офиса главы государства, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что документ определяет общие правовые основания планирования, порядок формирования объемов и особенности совершения закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны.

Законом также определяется порядок осуществления государственного и демократического гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

Целью закона является определение правовых основ для обеспечения материально-технических и научных потребностей сектора безопасности и обороны государства путем эффективного и прозрачного осуществления оборонных закупок с соблюдением мер защиты национальных интересов.

Документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращения коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок.

Кроме того, закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Читайте подробнее: Два из трех: что даст Украине принятие части законов из пакета НАТО



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