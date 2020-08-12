ЗМІ: у Білорусі після затримання силовиками помер житель Гомеля

У Гомелі в лікарні після затримання білоруськими силовиками помер 25-річний Александр Віхор.

Про це білоруській службі "Радіо Свобода" розповіла його мати, повідомляє "Європейська правда".

За словами матері, його затримали в неділю 9 серпня дорогою до дівчини.

"Саша був в одному з автозаків. Він не брав участі в акції. Поїхав у неділю до дівчини. Його схопили десь в центрі, коли він пересідав на інший транспорт. Він написав мені смс, що його спіймали ... І все. Я шукала його всі ці дні. Мені не давали ніякої інформації. Сьогодні мені нарешті сказали, що Саша в морзі", - розповіла його мати.

У Александра, за словами матері, були проблеми з серцем. Коли він довгий час перебував в закритій машині в черзі в СІЗО, йому стало погано. За її словами, Александр кричав, просив допомоги. Конвой подумав, що він неадекватний, хлопця відвезли в психіатричну лікарню. Там лікар зрозумів, що проблеми не з психікою.

"На "швидкій" його відвезли в найближчу лікарню, але врятувати не змогли. Мені сказали, що його привезли у стані клінічної смерті", - розповіла мати Александра.

У Гомелі затриманим не вистачає місць у слідчих ізоляторах. Автомобілі з затриманим стоять годинами довгими чергами на сонці.

"Радіо Свобода" звернулося в пресслужбу МВС в Гомельській області. Звідти журналістів перенаправили в пресслужбу Слідчого комітету, де на телефонні дзвінки журналістів поки не відповіли.

Раніше МВС Білорусі підтвердило смерть 10 серпня ввечері протестувальника у Мінську. Він загинув від вибуху. МВС стверджує, що це вибухнув саморобний пристрій, який той хотів кинути в силовиків. Однак присутні журналісти зазначають, що на той час силовики стріляли у бік демонстрантів шумовими гранатами.

12 серпня у Білорусі триває четвертий день акцій протесту, які виникли у зв’язку з незгодою громадян з результатом президентських виборів.

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