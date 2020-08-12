Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЗМІ: у Білорусі після затримання силовиками помер житель Гомеля

Середа, 12 серпня 2020, 21:22

У Гомелі в лікарні після затримання білоруськими силовиками помер 25-річний Александр Віхор. 

Про це білоруській службі "Радіо Свобода" розповіла його мати, повідомляє "Європейська правда". 

За словами матері, його затримали в неділю 9 серпня дорогою до дівчини.

"Саша був в одному з автозаків. Він не брав участі в акції. Поїхав у неділю до дівчини. Його схопили десь в центрі, коли він пересідав на інший транспорт. Він написав мені смс, що його спіймали ... І все. Я шукала його всі ці дні. Мені не давали ніякої інформації. Сьогодні мені нарешті сказали, що Саша в морзі", - розповіла його мати.

У Александра, за словами матері, були проблеми з серцем. Коли він довгий час перебував в закритій машині в черзі в СІЗО, йому стало погано. За її словами, Александр кричав, просив допомоги. Конвой подумав, що він неадекватний, хлопця відвезли в психіатричну лікарню. Там лікар зрозумів, що проблеми не з психікою.

"На "швидкій" його відвезли в найближчу лікарню, але врятувати не змогли. Мені сказали, що його привезли у стані клінічної смерті", - розповіла мати Александра.

У Гомелі затриманим не вистачає місць у слідчих ізоляторах. Автомобілі з затриманим стоять годинами довгими чергами на сонці.

"Радіо Свобода" звернулося в пресслужбу МВС в Гомельській області. Звідти журналістів перенаправили в пресслужбу Слідчого комітету, де на телефонні дзвінки журналістів поки не відповіли. 

Раніше МВС Білорусі підтвердило смерть 10 серпня ввечері протестувальника у Мінську. Він загинув від вибуху. МВС стверджує, що це вибухнув саморобний пристрій, який той хотів кинути в силовиків. Однак присутні журналісти зазначають, що на той час силовики стріляли у бік демонстрантів шумовими гранатами.

12 серпня у Білорусі триває четвертий день акцій протесту, які виникли у зв’язку з незгодою громадян з результатом президентських виборів. 

Читайте також - Безкарність Лукашенка: чому ЄС має посилити тиск через події у Білорусі

Теми: Білорусь


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський запланував святкування Дня Незалежності

Українцям планують міняти паперові паспорти на пластикові

У МОЗ пояснили, що не так з російською вакциною від COVID-19

Україна надіслала Білорусі запит про видачу 28 "вагнерівців"

фотоПротести в Білорусі: Лукашенко зібрав нараду і позначив головні завдання

Кабмін змінив критерії визначення карантинних зон

Усі новини...
Білорусь
У Мінську затримали українських волонтерів
Порошенко закликав Лукашенка провести ще одні вибори, а ЄС – пильнувати за Росією
Президент Литви запропонував план врегулювання для Білорусі
Останні новини
21:22
ЗМІ: у Білорусі після затримання силовиками помер житель Гомеля
21:01
Новини економіки: небезпечні інвестиції та миша, яка "з'їла" держрезерв зерна
20:52
Зеленський запланував святкування Дня Незалежності
20:28
У Зеленського презентували проєкт спорудження нової обхідної дороги навколо Києва
20:19
відеоУ Мінську затримали українських волонтерів
20:06
Зеленський із затримкою підписав закон про оборонні закупівлі з "пакету НАТО"
19:46
Міністр промисловості виключив зі списку приватизації 5 підприємств
19:35
відеоПорошенко закликав Лукашенка провести ще одні вибори, а ЄС – пильнувати за Росією
19:13
Президент Литви запропонував план врегулювання для Білорусі
19:10
Гривня зміцнилася як до долара, так і до євро
Усі новини...