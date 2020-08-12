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СМИ: в Беларуси после задержания силовиками умер житель Гомеля

Среда, 12 августа 2020, 21:22

В Гомеле в больнице после задержания белорусскими силовиками умер 25-летний Александр Вихор.

Об этом белорусской службе "Радио Свобода" рассказала его мать, сообщает "Европейская правда".

По словам матери, его задержали в воскресенье 9 августа дорогой к девушке.

"Саша был в одном из автозаков. Он не принимал участия в акции. Поехал в воскресенье к девушке. Его схватили где-то в центре, когда он пересаживался на другой транспорт. Он написал мне смс, что его поймали... И все. Я искала его все эти дни. Мне не давали никакой информации. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге", - рассказала его мать.

В Александра, по словам матери, были проблемы с сердцем. Когда он долгое время находился в закрытой машине в очереди в СИЗО, ему стало плохо. По ее словам, Александр кричал, просил помощи. Конвой подумал, что он неадекватен, парня отвезли в психиатрическую больницу. Там врач понял, что проблемы не с психикой.

"На "скорой" его отвезли в ближайшую больницу, но спасти не смогли. Мне сказали, что его привезли в состоянии клинической смерти", - рассказала мать Александра.

В Гомеле задержанным не хватает мест в следственных изоляторах. Автомобили с задержанными стоят часами длинными очередями на солнце.

"Радио Свобода" обратилось в пресс-службу МВД в Гомельской области. Оттуда журналистов перенаправили в пресс-службу Следственного комитета, где телефонные звонки журналистов пока не ответили.

Ранее МВД Беларуси подтвердило смерть 10 августа вечером протестующего в Минске. Он погиб от взрыва. МВД утверждает, что это взорвалось самодельное устройство, которое тот хотел бросить в силовиков. Однако присутствующие журналисты отмечают, что в то время силовики стреляли в сторону демонстрантов шумовыми гранатами.

12 августа в Беларуси продолжается четвертый день акций протеста, которые возникли в связи с несогласием граждан с результатом президентских выборов.

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Темы: Беларусь
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