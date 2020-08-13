Ізраїль успішно випробував нову систему протиракетної оборони

Випробування нової системи протиракетної оборони Arrow-3 проводилося на полігоні в центральній частині Ізраїлю і над Середземним морем.

Джерело: Агентство протиракетної оборони США (MDA), передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова директора агентства віце-адмірала Джона Хілла: "MDA як і раніше допомагає уряду Ізраїлю в модернізації його національного потенціалу протиракетної оборони для протистояння поточним загрозам"

Довідка: Arrow-2 і система нового покоління Arrow-3 працюють на верхньому ешелоні інтегрованого ізраїльського протиракетного щита, створеного за підтримки США, щоб протистояти різним потенційним ударам, в тому числі балістичними ракетами.