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Ізраїль успішно випробував нову систему протиракетної оборони

Четвер, 13 серпня 2020, 06:49

Випробування нової системи протиракетної оборони Arrow-3 проводилося на полігоні в центральній частині Ізраїлю і над Середземним морем.

Джерело: Агентство протиракетної оборони США (MDA), передає "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова директора агентства віце-адмірала Джона Хілла: "MDA як і раніше допомагає уряду Ізраїлю в модернізації його національного потенціалу протиракетної оборони для протистояння поточним загрозам"

Довідка: Arrow-2 і система нового покоління Arrow-3 працюють на верхньому ешелоні інтегрованого ізраїльського протиракетного щита, створеного за підтримки США, щоб протистояти різним потенційним ударам, в тому числі балістичними ракетами.

Теми: Ізраїль


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