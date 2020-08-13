Израиль успешно испытал новую систему противоракетной обороны

Испытание новой системы противоракетной обороны Arrow-3 проводилось на полигоне в центральной части Израиля и над Средиземным морем.

Источник: Агентство противоракетной обороны США (MDA), передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь директора агентства вице-адмирал Джон Хилл: "MDA по-прежнему привержена оказанию помощи правительству Израиля в модернизации его национального потенциала противоракетной обороны для противостояния текущим и возникающим угрозам"

Справка: Arrow-2 и система нового поколения Arrow-3 работают на верхнем эшелоне интегрированного израильского противоракетного щита, созданного при поддержке США, чтобы противостоять различным потенциальным ударам, в том числе баллистическими ракетами.