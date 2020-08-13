Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Израиль успешно испытал новую систему противоракетной обороны

Четверг, 13 августа 2020, 06:49

Испытание новой системы противоракетной обороны Arrow-3 проводилось на полигоне в центральной части Израиля и над Средиземным морем.

Источник: Агентство противоракетной обороны США (MDA), передает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь директора агентства вице-адмирал Джон Хилл: "MDA по-прежнему привержена оказанию помощи правительству Израиля в модернизации его национального потенциала противоракетной обороны для противостояния текущим и возникающим угрозам"

Справка: Arrow-2 и система нового поколения Arrow-3 работают на верхнем эшелоне интегрированного израильского противоракетного щита, созданного при поддержке США, чтобы противостоять различным потенциальным ударам, в том числе баллистическими ракетами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Израиль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Израиль
Месть, деньги и Вагнер. О расчеловечивании врага и кровавых миллиардах
Посольство Украины обвинило Израиль в пророссийской позиции, МИД Израиля вызывает посла
Нетаньяху назвал две причины, почему Израиль опасается предоставлять оружие Украине
Последние новости
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
17:59
На Уолл-стрит ожидают "Ралли Санта Клауса"
17:31
Минобороны анонсировало начало работы "коалиции артиллерии" в Париже в январе
17:23
Зеленский о Рождестве: Радуемся, когда замечаем в небе первую звезду и не видим ракет и "шахедов"
16:50
Raiffeisen Bank планирует вывести активы из России: Дерипаска может получить выгоду
16:38
Из 19 населенных пунктов Сумщины полностью эвакуировались люди – ОГА
16:18
Из-за обстрелов была остановлена работа блока ТЭС в Донецкой области
16:15
Министр обороны Финляндии: В Украине идет война за будущее Европы
Все новости...
Реклама: