Нові антирекорди COVID: 1 592 хворих, 315 госпіталізованих, Харківщина – антилідер

В Україні за добу 12 серпня встановлено новий антирекорд із захворюваності на коронварусну хворобу: COVID-19 підтвердили у 1 592 осіб, крім того 22 хворих померли, 530 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО й МОЗ

Деталі: Харківська область – рекордні 209 нових випадків, 1 летальний.

Львівська область – 166 нових випадків, 4 летальних.

Івано-Франківська область – 138 нових випадків, 3 летальних.

Київ – 133 нових хворих, 2 летальних випадки.

Чернівецька область – 130 нових випадків, без летальних.

Одеська область – 114 нових хворих, 1 людина померла.

Рівненська область – 92 нових випадки, без втрат.

Тернопільська область – 76 нових випадків, без втрат.

Київська область – 70 нових випадків, 1 летальний.

Закарпатська область – 63 нових випадки і аж 4 летальних.

Хмельницька область – 55 нових випадків, без втрат.

Житомирська область – 51 новий випадок, 1 летальний.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у Вінниці повідомив, що за останню добу було госпіталізовано 315 людей із COVID-19 – і такої кількості за добу ще не було.

Із півтори тисячі виявлених нових хворих 88 – діти, 92 – медпрацівники.

Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 86 140 хворих на COVID-19 (із них 5 983 – діти, 9 492 – медпрацівники). Із них 1 992 пацієнтів померли, а 46 216 – одужали.

Зараз борються з коронавірусом 37 932 жителі України.

За останню добу було здійснено 36 632 тестування, з них 18 984 методом ПЛР і 17 648 методом ІФА.

У світі з кінця 2019 року було зафіксовано вже понад 20,6 мільйонів випадків захворювання на хворобу COVID-19, яку викликає коронавірус SARS CoV 2.

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