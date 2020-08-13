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Нові антирекорди COVID: 1 592 хворих, 315 госпіталізованих, Харківщина – антилідер

Четвер, 13 серпня 2020, 09:00

В Україні за добу 12 серпня встановлено новий антирекорд із захворюваності на коронварусну хворобу: COVID-19 підтвердили у 1 592 осіб, крім того 22 хворих померли, 530 осіб одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Харківська область – рекордні 209 нових випадків, 1 летальний.

Львівська область – 166 нових випадків, 4 летальних.

Івано-Франківська область – 138 нових випадків, 3 летальних.

Київ – 133 нових хворих, 2 летальних випадки.

Закарпатська область – 63 нових випадки і аж 4 летальних.

Хмельницька область – 55 нових випадків, без втрат.

Житомирська область  – 51 новий випадок, 1 летальний.

 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу у Вінниці повідомив, що за останню добу було госпіталізовано 315 людей із COVID-19 – і це найбільша кількість, яка бувала за добу.

Із півтори тисячі виявлених нових хворих 88 – діти, 92 – медпрацівники.

Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 86 140 хворих на COVID-19. Із них 1 992 пацінєнітв померли, а 46 216 – одужали.

Зараз борються з коронавірусом 37 932 жителі України.

У світі з кінця 2019 року було зафіксовано вже понад 20,6 мільйона випадків захворювання на хворобу COVID-19, як викликає коронавірус SARS CoV 2.

Теми: коронавірусCovid-2019епідеміяХарківська область


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